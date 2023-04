CAC 40 : Nouveaux records avant l'inflation américaine

(BFM Bourse) - Les opérateurs demeurent positifs alors que l'indice français a clôturé au plus haut depuis le 5 janvier 2022, à 7.390,28 points, après avoir touché un record absolu en séance à 7.403,67 points. L'indice était porté par des informations venant de Chine avec une inflation moins importante que prévue. Les valeurs cycliques comme Schneider Electric, Saint Gobain ou encore Renault étaient bien orientées tout comme le compartiment du luxe après l'annonce de mesures de la banque centrale chinoise. Les investisseurs vont maintenant tourner leurs regards vers les chiffres de l'inflation américaine publiés ce jour à 14h30 heure française. Le consensus anticipe une inflation à 5,6% sur un an. Les opérateurs attendront ensuite à 20h00 heure française la publication des minutes du FOMC. Par ailleurs, le FMI a ajusté ses prévisions de croissance à la baisse, avec une prévision à moins de 3% de croissance désormais, et a rappelé que dans la plupart des pays, l’inflation ne devrait pas revenir à son niveau cible avant 2025. Enfin le groupe LVMH donnera le coup d’envoi de la saison des résultats du premier trimestre après la clôture ce soir. Selon le consensus FactSet, le groupe devrait afficher 20 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit 2 milliards de plus qu’il y a un an.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement l'inscription de nouveaux records démontre la présence d'une force acheteuse qui ne devrait pas faiblir notamment avec tous les compartiments bien orientés au sein de l'indice. On profitera donc des replis pour se positionner dans le sens de la tendance et viser de nouveaux records et notamment le prochaine zone de résistance : les 7500 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l’indice CAC 40 cote au dessus du support à 7234.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 7400.00 / 7500.00 Support(s) : 7234.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

