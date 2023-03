CAC 40 : Neutre avant la Fed

(BFM Bourse) - Journée importante pour les indices mondiaux puisque ce soir la Banque Centrale Américaine annoncera sa décision de politique monétaire à 19h00 puis tiendra un discours à 19h30. Les opérateurs anticipent que que la Fed va annoncer ce soir une hausse des taux de 25 points de base à ce stade. Si la Fed venait à ne pas annoncer de hausse de taux, le marché pourrait s’inquiéter de voir la Fed être préoccupée par l'environnement financier suite aux déboires de banques américaines.

Sur le plan microéconomique on pourra suivre Boiron qui publiait hier soir ses résultats. Le groupe a publié un chiffre d’affaires pour l'année 2022 en hausse de 17,4% sur un an à 534,23 millions d’euros.

Plus globalement, on suivra cet après midi les premiers échanges autour de Nike qui a présenté des résultats trimestriels en baisse. GameStop a annoncé, de son côté, son premier bénéfice trimestriel en deux ans. Le groupe a enregistré un bénéfice de 48,2 millions de dollars au quatrième trimestre, déjouant les prévisions des analystes qui anticipaient une perte nette. Evergrande revient sur la devant de la scène avec des annonces attendues concernant une restructuration de sa dette offshore.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice français revient sur un niveau de résistance, celui des 7200 points avec le point de passage des moyennes mobiles à 20 et 50 périodes qui empêchent à ce stade les acheteurs de poursuivre leur rebond. On surveillera les replis en direction des 7000 points et notamment le gap haussier d'hier resté ouvert pour chercher des achats intradays.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l’indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 7168.00 points raviverait la tension à l’achat. Tandis qu’une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7168.00 / 7225.00 / 7326.00 Support(s) : 7000.00 / 6844.00 / 6740.00

