CAC 40 : Nervosité palpable sur des niveaux de cours fermes

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 poursuivait mercredi sa partie nerveuse de yoyo, sur des niveau de cours fermes, en parvenant à gagner en clôture 0,96% à 7 188 points, avec l'appui de Crédit Agricole (+4,26% à 11,694 euros) et Legrand (+4,06% à 85,12 euros), qui ont rendu des copies trimestrielles de très bonne facture. La deuxième banque française par la capitalisation boursière a dépassé les attentes de rentabilité au 4ème trimestre 2022, en confirmant ses objectifs pour 2025 et le groupe d'infrastructures électriques pour le bâtiment a vu sa croissance bénéficié à plein de la demande d'efficacité énergétique.

Au chapitre statistique hier, les opérateurs ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis, ressorties une nouvelle fois sous la barre des 200 000 nouvelles unités, illustrant s'il fallait davantage, l'extrême tensions sur le marché de l'emploi privé américain. Pour rappel vendredi dernier, le rapport NFP mettait en évidence plus de 510 000 créations de postes, et une contraction surprise du taux de chômage à 3,4% de la population active. Ce qui sonne forcément comme une alerte pour J Powell, qui ne cesse de mettre en garde contre ces degrés de tensions.

"Et alors qu'on attendait un président de la Fed plus incisif [...] devant le Economic Club de Washington après les chiffres de l'emploi vendredi, il a une nouvelle fois relativement rassuré les acteurs de marché en indiquant que la Fed voulait être transparente afin « de ne pas surprendre les marchés »", décrypte Alexandre Baradez (IG France). "Et les marchés semblent s'être une nouvelle fois arrêtés aux parties les plus souples du discours alors que les deux discours [FOMC 1er février et Economic Club le 7] étaient plutôt « hawkish » dans leur teneur globale."

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de jeudi dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-0,73% à 33 699 points) et du Nasdaq Composite (-1,02% à 11 789 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,88% à 4 081 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0735$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 78.00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce vendredi, les prévisions économiques de la Commission Européenne (horaire non communiqué) et les données préliminaires de l'indice de confiance du consommateur américain (U-Mich), à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En dépit de l'alerte qui a retenti hier, dans l'immédiat, l'indice "tient", au-dessus des 7 000 points symboliques, qui sert de base d'appui technique intermédiaire. Au-dessus de ce seuil symbolique, une consolidation peut prendre place sans mettre en péril le biais haussier de court terme. En deçà, un autre garde-fou sérieux est celui de la moyenne mobile à 50 jours (en orange), haussière depuis le début du mois de novembre 2022.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7422.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6520.00

