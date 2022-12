CAC 40 : Nervosité en sommet de rally

(BFM Bourse) - La situation technique, graphique et chartiste trahit une forme d'hésitation nerveuse en sommet de rally à l'approche d'échéances monétaires majeures la semaine prochaine. Si une hausse de 50 points de base des Fed Funds est quasiment acquise pour le dernier FOMC de l'année, c'est l'allure de la trajectoire des taux sur 2023 (à savoir son degré d'aplanissement) et surtout la valeur estimée du taux "terminal" qui focalisent l'attention des salles des marchés.

Hier au chapitre statistique, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, pour la semaine 48, se sont chiffrées à 230 000, conformes aux attentes, confirmant un degré de tension important sur le marché de l'emploi. Pour rappel vendredi dernier, la publication du NFP a corroboré ces tensions: si le taux de chômage est ressorti à un niveau stable, à 3,7% de la population active, le nombre de créations de postes dans le secteur privé (hors agriculture) est resté haut, à 263 000 nouvelles unités, largement au-dessus de la cible; et surtout, la dynamique des salaires (+0,6% en rythme mensuel) n'a montré aucun signe d'accalmie.

"Cette poursuite des progressions des salaires américains à un niveau élevé devrait davantage inquiéter le marché car elle justifie la volonté de la Fed de continuer à monter les taux et surtout de les maintenir à un niveau élevé tant que le marché de l’emploi ne revient pas à un régime plus normal", pour Vincent Manuel, Chief Investment Officer Indosuez Wealth Management. "Ceci pourrait conduire à un retour de la volatilité autour de la réunion de la Fed et en début d’année. L’enjeu n’est pas l’ampleur de la hausse des taux de décembre (hausse de 50 pb quasi acquise) mais plutôt d’avoir un taux terminal un peu plus élevé et un plateau de taux élevés plus long que prévu."

La BCE achève son prochain Conseil des Gouverneurs le 15/12. La Fed achève pour sa part son prochain Comité de politique monétaire (FOMC) le 14 décembre.

Pour Erick Muller, Directeur des produits et de la stratégie d'investissement chez Muzinich & Co, "les projections des membres du FOMC (les DOTS) enverront un message clair sur les intentions de conserver les taux élevés pendant un long moment, pour ne pas valider les attentes du marché d'un « pivot » qui peut sembler prématuré pour la Fed. Cela devrait se traduire par une projection médiane en hausse vers 5% pour 2023 mais aussi des projections bien plus concentrées entre 4% et 5% pour 2024 qu'en septembre dernier, où les projections 2024 étaient très dispersées."

Aux valeurs à Paris, Derichebourg a gagné 3,92% à 5,43 euros, après avoir publié des résultats pour l’ensemble de son exercice 2021-2022 clos en septembre en nette hausse, porté par l’intégration d’Ecore. Elior de son côté a repris 4,1%. Carmat a chuté de 17,6%. Le spécialiste du cœur artificiel a procédé à une augmentation de capital d’environ 31 millions d’euros pour financer son développement, au prix de 10,5 euros l'action, soit une décote de 20% par rapport au cours de clôture de mercredi.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions sont parvenus jeudi à grappiller quelques points, à l'image du Dow Jones (+0,55% à 33 781 points) ou du Nasdaq Composite (+1,13% à 11 082 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,75% à 3 963 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0580$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 73.70$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, pour les Etats-Unis, les indices des prix à la production à 14h30, les stocks des entreprises à 16h00, ainsi que les données préliminaires de l'indice de confiance du consommateur (U-Mich) à 16h00 également.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les cours de l'indice phare parisien sont désormais en partie haute d'un range entre 6 550 points et 6 740 points, dans lequel, jusqu'à présent, se dessinait l'amorce d'une figure chartiste. Celle-ci ne se poursuivrait qu'en cas de décrue au sein du canal latéral. A l'inverse, un dépassement franc, sur gap non contesté par exemple, viendrait ouvrir la voie à une atteinte rapide des 6 900 points. Dans l'immédiat, une nouvelle respiration des cours sous les 6 740 points est le scénario privilégié, qu'est venu confirmer le contenu du rapport NFP vendredi. Techniquement, aucun soutien matérialisé suffisamment solide n'est en mesure à s'opposer à une consolidation en direction des 6 550 points.

Par conséquent, la structure de la bougie hebdomadaire, associée à l'ampleur des pertes sur la semaine, sera surveillée de près.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6740.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6550.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6740.00 / 6898.00 Support(s) : 6550.00 / 6390.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

