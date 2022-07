CAC 40 : Nervosité croissante sous les 6 000 points symboliques

(BFM Bourse) - A l'aube d'une semaine riche en publications macroéconomiques, et à l'approche de l'ouverture du bal des trimestriels des sociétés cotées, le CAC 40 est parvenu à limiter ses pertes initiales lundi, tout en restant sous le seuil symbolique des 6 000 points (-0,61% à 5 996 points). La peur latente d'une entrée en récession des principaux pôles économiques de part et d'autre de l'Atlantique, sur fond d'inflation galopante, continue de de peser sur les dossiers les plus exposés à la conjoncture, à l'instar de Publicis (-1,56% à 43,56 euros), Bouygues (-1,57% à 28,13 euros), Alstom (-2,06% à 23,82 euros), Vinci (-2,11% à 86,32 euros), Unibail Rodamco (-2,67% à 49,015 euros), Vivendi (-3,35% à 9,392 euros), Saint Gobain (-3,38% à 41,53 euros), ou encore Renault (-5,12% à 23,36 euros).

Si lundi, le menu statistique était relativement pauvre, il n'en sera pas de même pour le reste de la semaine avec entre autres repères importants : l'indice ZEW de confiance dans l'économie allemande ce mardi, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis mercredi, l'indice des prix à la production aux Etats-Unis jeudi, les ventes au détail et la confiance du consommateur américain (U-Mich) en données préliminaires vendredi.

"Pour la Fed, le chiffre d’inflation de ce mercredi déterminera l’ampleur de la hausse des taux pour la prochaine réunion de juillet" note Thomas Giudici (Auris Gestion). "Ainsi, un (nouveau) mauvais chiffre conduirait à une nouvelle hausse de 75 bps. Plus globalement, les membres du FOMC craignent un « désancrage » des anticipations d’inflation chez les ménages américains en cas de perte de crédibilité de la banque centrale dans sa lutte contre l’inflation ce qui pourrait conduire à un changement de psychologie des consommateurs à même d’auto-entretenir le phénomène inflationniste."

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé dans le rouge, le pan Growth de la cote pesant tout particulièrement. Le Dow Jones a reculé de 0,52% à 31 173 points, et le Nasdaq Composite, à forte coloration technologique, a perdu 2,26% à 11 372 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est déprécié de 1,15% à 3 854 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0025$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 102,40$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mardi, l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne à 10h00 et l'indice NFIB des petites entreprises américaines à 12h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le tableau (sa toile de fond en tous cas) est sombre.

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine 23, puis de la première séance de la semaine 24, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance.

Le rebond technique amorcé en semaine (S25) reste à ce stade anecdotique au regard des volumes de transactions l'accompagnant et au regard des pertes initiales. Il s'est précocement arrêté, et la reprise des pressions vendeuses, sur gap, sur rupture de seuil symbolique (les 6 000 points), et dans de forts volumes, laisse augurer une poursuite des dégagements.

Mardi 05 juillet la bougie tracée cumule des caractéristiques inquiétantes, sa structure au corps allongé sans mèche, matérialisant une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, le tout dans des volumes relativement nourris, et sur rupture de seuil technique.

L'indice phare a réalisé un pullback (rejet graphique) d'école sur les 6 000 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6000.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6000.00 / 6156.00 / 6600.00 Support(s) : 5785.00 / 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

