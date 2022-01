CAC 40 : Minute(s), papillon !

(BFM Bourse) - La séance de ce jeudi devrait démarrer en territoire rouge, après les déboires de Wall Street hier. Ce sont tout particulièrement les dossiers technologiques de croissance, et donc mécaniquement le Nasdaq, qui ont souffert (-3,34% à 15 100 pour le Composite) après la publication des Minutes de la Fed qui ont confirmé la volonté de fermeté en matière de politique monétaire. Le compte-rendu du FOMC des 14 et 15 décembre a révélé la teneur des débats entre ses membres, et force est de constater que l'inflation, les goulots d'étranglement logistique et les tensions sur le marché du travail ont constitué des sujets de crispation majeures. Et les discussions tendues autour du calendrier de réduction du bilan ont provoqué un échauffement des Treasuries à 10 ans, actuellement à proximité immédiate des 1,73.

AU chapitre statistique hier, RAS concernant les données finales du PMI services (IHS Markit) en Zone Euro, en données finales pour décembre, à 53.1, sans grand écart par rapport à la précédente estimation. Les opérateurs ont pris par ailleurs connaissance des résultats de l'enquête ADP (Automatic Data Processing) sur l'emploi. Selon le cabinet privé en ressources humaines, l'économie américaine a crée au mois de décembre 807 000 postes dans le secteur privé (hors agriculture), battant très largement la cible, au plus haut depuis le mois de mai. Verdict vendredi avec le contenu du NFP (Non Farm Payrolls), le rapport fédéral mensuel sur l'emploi privé.

Côté valeurs, les dossiers les plus sensibles à la reprise économique qui ont tiré la hausse du CAC 40, Renault (+5,3%) en tête sur fond de signaux évoquant une résorption progressive de la pénurie de semi-conducteurs. Dans l'automobile toujours, Stellantis a grimpé de 3,9% après l'annonce d'une série d'accords avec Amazon. Entre les deux, Carrefour (+5,1%) s'est hissé sur la deuxième marche du podium du jour, alors que Bloomberg a relancé la spéculation sur un rapprochement avec Auchan. Kering (+3%), Alstom et Worldline (+2,9% chacun) ou encore Unibail-RW (+2,6%) et ArcelorMittal (+2,3%) ont été aussi très recherchés.

De l'autre côté de l'Atlantique, rouge vif à signaler sur l'ensemble des indices phare de la cote mercredi. Le Dow Jones a perdu 1,07% à 36 407 points, les bancaires et industriels gardant la tête hors de l'eau et le Nasdaq Composite trébuchant de 3,34% à 15 100 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 1,94% à 4 700 points. A signaler des volumes épais sur l'ensemble des indices.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1290$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 77,20$.

A suivre à l'agenda ce jeudi, à suivre en priorité l'indice des prix à la production en Zone Euro à 11h00, et pour les États-Unis, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30, la balance commerciale à 14h30 et le PMI services (ISM) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Si le trend de fond n'est pas menacé à ce stade, les pertes de Wall Street hier devraient irrémédiablement provoquer des prises de profits à Paris, prises de profits dont l'ampleur doit être envisagée à l'aune des avancées initiales, dossiers par dossiers. Nous restons tout de même largement au-dessus d'une oblique haussière et de la moyenne mobile à 100 jours (en orange).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7500.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7500.00 Support(s) : 7000.00 / 6784.00 / 6656.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

