CAC 40 : Menu statistique copieux pour la dernière séance de la semaine

(BFM Bourse) - Semaine compliquée pour l'indice phare parisien qui a de nouveau perdu du terrain jeudi - La Bourse ouvrait en dépit du caractère férié du jour. Le CAC 40 a perdu 1,41% à 5 915 points, sous la pression, en particulier, du secteur banque / assurance. Axa aura finalement perdu sur la séance 2,74% à 20,75 euros, Crédit Agricole 2,98% à 8,153 euros, Société Générale 3,65% à 19,178 euros et BNP-Paribas 3,80% à 41,105 euros.

Les résultats de JPMorgan et Morgan Stanley ont jeté un froid, les deux grandes banques américaines ont toutes deux raté les prévisions des analystes. Jamie Dimon, le patron de JP Morgan a même prévenu que les tensions géopolitiques, une inflation élevée et la perte de confiance des consommateurs sont susceptibles "d'avoir des conséquences négatives sur l'économie mondiale à un moment donné".

Au chapitre statistique, que ce soit pour l'indice des prix à la production, montrant des signes d'échauffement marquée, ou des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, manquant sensiblement la cible, les signaux étaient peu engageants. Ce vendredi concentrera des indicateurs majeurs sur la consommation et l'industrie américaine (voir plus bas).

Dans l'ensemble, le marché reste groggy après les chiffres d'inflation publiés mercredi. Pour rappel et dans le détail, les prix ont gagné en rythme mensuel (d'un mois sur l'autre) 1,3% en juin, contre 1,0% en mai. Hors alimentation et énergie (éléments volatils), les prix ont progressé de 0.7% en juin, contre +0,6% en mai. Sur les 12 derniers mois, les prix, dans leur acceptation la plus large, ils bondissent de 9,1%. De quoi diminuer drastiquement les probabilités d'un relèvement des Fed Funds de 50 pdb à la fin du mois, au profit des probabilités d'un nouveau tour de vis de 75 pdb.

L'ambiance reste lourde alors que "la guerre en Ukraine redessine les réseaux énergétiques mondiaux", pour les stratégistes de Lombard Odier. "Le G7 discute d’un éventuel plafonnement des prix du pétrole et du gaz russe. L’Europe veut se sevrer de sa dépendance au gaz russe et a réduit ses importations de 40% à 24% de son approvisionnement total. À court terme, trouver des sources d’approvisionnement alternatives n’est pas aisé, et la mise en place de nouvelles sources d’énergies renouvelables prend du temps."

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé dans une ambiance nerveuse l'avant-dernière séance de la semaine. Si le Dow Jones s'est contracté de 0,46% à 30 630 points, le Nasdaq Composite est parvenu à grappiller in extremis 0,03% à 11 251 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,30% à 3 790 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0020$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 96,20$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce vendredi, les ventes au détail, et le sentiment du consommateur (U-Mich) pour la sacrosainte consommation intérieure, et le rapport mensuel sur l'industrie et le baromètre manufacturier Empire State pour le secteur secondaire de la première économie du monde, dont les probabilités de passer par la case récession au tournant de l'année 2023 progressent.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le tableau (sa toile de fond en tous cas) est sombre.

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine 23, puis de la première séance de la semaine 24, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance.

Le rebond technique amorcé en semaine (S25) reste à ce stade anecdotique au regard des volumes de transactions l'accompagnant et au regard des pertes initiales. Il s'est précocement arrêté, et la reprise des pressions vendeuses, sur gap, sur rupture de seuil symbolique (les 6 000 points), et dans de forts volumes, laisse augurer une poursuite des dégagements.

Mardi 05 juillet la bougie tracée cumule des caractéristiques inquiétantes, sa structure au corps allongé sans mèche, matérialisant une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance, le tout dans des volumes relativement nourris, et sur rupture de seuil technique.

L'indice phare a réalisé un pullback (rejet graphique) d'école sur les 6 000 points.

Avis neutre à l'échelle de la séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5785.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6000.00 / 6156.00 Support(s) : 5785.00 / 5360.00

