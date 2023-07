CAC 40 : LVMH plombe l'indice parisien

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges. Les investisseurs vont tout d'abord en début de séance réagir à la publication du géant du luxe, LVMH. En effet, le groupe a publié hier soir, après bourse ses résultats. Les ventes du groupe de luxe ont augmenté de 17% au deuxième trimestre, alimentées par le rebond en Asie qui a contribué à compenser le déclin aux États-Unis où l'inflation a entamé la demande pour les produits haut de gamme. Toutefois, LVMH s'est abstenu de donner des perspectives pour le reste de l'année. En préouverture la valeur est dans le rouge et devrait donc peser sur la tendance de l'indice français. Carrefour et EssilorLuxottica notamment seront aussi sous les feux des projecteurs après leurs publications. Le compartiment technologique sera influencé par les publications d'Alphabet et de Microsoft. Microsoft a bien publié mais les investisseurs constatent un ralentissement de la croissance dans le cloud. La croissance d'Azure, la partie cloud de Microsoft, a ralenti à 27% de croissance lors du dernier trimestre, contre 31% pour les trois premiers mois de 2023 et 46% l'année précédente. Sur le plan macroéconomique les regards sont tournés vers les États-Unis ce jour avec tout d'abord à 14h00 les permis de construire puis les ventes de logements neufs à 16h00. Enfin la journée s’achèvera avec la décision de politique monétaire du FOMC puis la conférence de presse de Jerome Powell à 20h30, heure française. Les investisseurs attendent une hausse de 25 points de base de la part de la Réserve Fédérale.

Techniquement l'indice français est toujours en haut de son range. La bougie de la précédente séance invite à la consolidation. On surveillera donc ce jour la réintégration du range. En cas de réintégration on pourra déclencher ses ventes pour viser la zone des 7100 points.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7500.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7500.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7410.00 / 7084.00 / 7015.00

