CAC 40 : LVMH en vedette à Paris

(BFM Bourse) - L'indice français devrait être porté à l'ouverture par la bonne publication du géant français LVMH. En effet, le groupe a réalisé au premier trimestre 2023 des ventes de 21 milliards d’euros, en hausse de 17 %. Par ailleurs, "Sephora réalise une performance exceptionnelle sur le trimestre et continue de gagner des parts de marché", souligne LVMH. Le compartiment du luxe devrait profiter de ces bons commentaires. Hermès International doit publier demain. Sur le plan macroéconomique, les prix à la consommation, c'est à dire l'IPC, aux États-Unis ont ralenti plus que prévu en mars sur un mois et en rythme annuel. Les prix à la consommation ressortent à 5% sur un an en mars après une hausse de 6% en février, correspondant à la plus faible progression en glissement annuel depuis mai 2021. Autre bonne nouvelle, les exportations chinoises ont augmenté de 14,8% en mars, invalidant ainsi les prévisions des économistes qui s'attendaient à une forte contraction. Du coté des minutes du FOMC, publiées elles aussi hier, les membres du comité anticipent que l'économie américaine pourrait tomber dans une "légère récession" plus tard au cours de l'année 2023. Une annonce qui milite pour un ralentissement voire la fin du resserrement monétaire via les taux directeurs. Pas de pause pour la macroéconomie, avec ce jour, la publication à 14h30, heure française, des prix à la production et des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement l'indice parisien devrait tester à nouveau ses plus hauts historiques. L'objectif principal des opérateurs est le ralliement des 7500 points dans les prochaines séances. La tendance demeure haussière. Les replis constituent des opportunités de se positionner dans la tendance. On veillera à laisser ouvrir l'indice en gap haussier puis à surveiller les replis vers les 7300 points pour revenir à l'achat.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l’indice CAC 40 cote au dessus du support à 7234.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 7400.00 / 7500.00 Support(s) : 7234.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

