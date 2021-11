CAC 40 : Les risques de reflux vont progressivement apparaitre

(BFM Bourse) - A l'exception des dojis des 27 octobre et 10 novembre, les bougies tracées par le CAC 40, en données journalières, arborent toutes un corps vert (ou blanc, c'est selon) depuis le 20 octobre. A savoir qu'en cours même de séance, systématiquement, le niveau de clôture se fait au-dessus, et souvent largement, du niveau d'ouverture, tant bien même ce niveau d'ouverture est en baisse par rapport à la clôture de la veille. Ce rally n'a pas été mis en cause hier, l'indice phare gagnant 0,34% à 7 152 points, soit de nouveaux sommets absolus, avec l'appui du luxe. L'Oreal a gagné 0,74% à 7 152 points, LVMH 1,23% à 729,70 euros, Hermès 2,40% à 1 536 points et Kering, sur la plus haute marché du podium, 4,36% à 711,20 euros.

Pour le moment, ni les craintes persistantes autour de l'inflation (le gouverneur de la Banque d'Angleterre Andrew Bailey a reconnu lundi que le niveau atteint en septembre, +3,1% sur un an au Royaume-Uni, le rendait "très mal à l'aise", et n'a pas exclu un relèvement des taux dès décembre) ni les nouvelles poussées de l'épidémie de coronavirus ne freinent la marche en avant du marché parisien, alimenté par la teneur remarquable des publications trimestrielles et l'optimisme des entreprises sur les perspectives.

Au chapitre statistique, les ventes au détail aux États-Unis pour le mois d'octobre ont été publiées par le Census Bureau. Hors automobiles, ces ventes bondissent en rythme mensuel de 1,7%, battant très largement le consensus (+1,0%) et faisant oublier un terne mois de septembre. Un indicateur à fort impact boursier dans une économie où traditionnellement, l'essentiel de la création de richesse nationale provient de la consommation intérieure.

De l'autre côté de l'Atlantique, même psychologie de marché, menant au même bilan: des gains modestes mais réguliers. Le Dow Jones a grappillé 0,15% à 36 142 points, et le Nasdaq Composite 0,76% à 15 973 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,39% à 4 700 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1300$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 80,20$.

A suivre à l'agenda statistique ce mercredi, en priorité, l'indice des prix à la consommation en Zone Euro à 11h00, en données finale pour le mois d'octobre, et pour les États-Unis, les mises en chantier de logements et permis de construire à 14h30 ainsi que les stocks de brut à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC 40, baromètre de référence, aussi imparfait soit il, de la Bourse de Paris, est en cours d'inscription régulière de nouveaux sommets absolus. Après le gap haussier de lundi 01er/11, c'est une puissante structure en "trois soldats blancs qui avancent" qui a été validée. Les 5 bougies de la semaine en question arborent par ailleurs un corps vert: systématiquement, la clôture a dépassé l'ouverture, quelle qu'ait été le niveau d'ouverture par rapport à la veille. Ces deux observations matérialisent, conjuguées aux volumes de transactions, une phase de momentum en cours d'expression. Les trois ombres sur les bougies des 05, 08 et 09/11 montrent un essoufflement tout à fait légitime, mais sans prises de profits. Les corps desdites bougies sont par ailleurs verts. L'entrée en phase de respiration des cours est à anticiper.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6960.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7500.00 Support(s) : 6960.00 / 6748.00 / 6485.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime