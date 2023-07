CAC 40 : Les PMI ouvrent le bal

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges. Les investisseurs débutent une semaine chargée en microéconomie, avec de nombreuses publications notamment celles des GAFAM, mais aussi en macroéconomie, avec une multitude de statistiques et rendez-vous de banques centrales. Les investisseurs vont tout d'abord prendre connaissance des Purchasing Managers' Index, soit en français les Indices des Directeurs d'Achat, à la fois dans le secteur manufacturier et des services. Des données trop positives pourraient inquiéter les investisseurs car cela serait synonyme de reprise des tensions inflationnistes. Les indicateurs avancés laissent entrevoir une ouverture dans le léger rouge notamment liée aux mauvais développements de l'immobilier chinois. En effet, les actions des promoteurs immobiliers chinois se sont effondrées ce jour. Les inquiétudes concernant une crise de la dette à l'échelle du secteur augmentent et les mesures de relance du gouvernement n'ont pas réussi à ce stade à donner un nouveau souffle sur le marché de l'immobilier. Ces informations devraient peser sur les valeurs du luxe en France et sur les valeurs industrielles allemandes. On retrouvera donc tout au long de la séance la publication en France, puis en Allemagne, et enfin pour l'Europe ce matin des PMI. Cet après-midi peu après l'ouverture de Wall Street les PMI seront aussi à l'honneur. Ce jour des valeurs comme Philips, Logitech ou encore Ryanair animeront la tendance et notamment celle de leur secteur avec des publications.

Techniquement l'indice parisien est haussier à court terme et revient dans une zone de vente. La zone 7400/7500 points constitue une zone de vigilance dans laquelle les opérateurs pourront surveiller des breakouts baissiers horaires pour reverse leurs positions longues. En cas de signal baissier le niveau cible est la zone des 7100 points.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7410.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7500.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7410.00 / 7084.00 / 7015.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

