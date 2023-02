CAC 40 : Les Minutes ne changent pas le rapport de force

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 a terminé en baisse symbolique mercredi (-0,13% à 7 299 points), à bonne distance de ses points bas de séance, les actions, en particulier les valeurs de croissance sensibles à la question monétaire, faisant de la résistance à l'approche de la publication des Minutes de la Fed (20h00, bien après la clôture), donc.

Ce compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la puissante institution monétaire dirigée par J Powell est conformes aux attentes, à savoir celles d'un rapport de force équilibré entre hawkish et dovish, d'une confirmation de la volonté de vouloir lutter contre une inflation chronique. Tout en ayant conscience que dans l'intervalle, entre le FOMC et la publication des Minutes, de nombreuses publications montrant un échauffement de la machine économique américaine se sont multipliées, notamment sur l'emploi.

James Bullard, le président de la Fed de St Louis a déclaré pour sa part mercredi sur CNBC être en faveur d'une hausse des taux fédéraux à 5,375%, ce qui impliquerait une progression de 0,75 point de pourcentage pour parvenir "au niveau terminal des taux" capable de contenir l'inflation.

Hier au chapitre statistique, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne est ressorti à 91,1, en très légère hausse, parfaitement dans la cible (le consensus).

Côté valeurs, Danone a tiré son épingle du jeu, en terminant en tête du CAC 40 (+4,49% à 54,66 euros) grâce à des résultats supérieurs aux attentes. Même constat chez Stellantis qui a gagné 2,2% avec des marges toujours impressionnantes, bien qu'en léger retrait au second semestre. A contrario, Korian s'est effondré de 19,9% plombé par une rentabilité en chute libre en 2022 et des perspectives décevantes dues à des coûts exceptionnels destinés à moderniser et diversifier son réseau de maisons de retraite. Enfin, l'opérateur boursier paneuropéen Euronext a lui aussi été sanctionné (-7,4%) après avoir confirmé ses marques d’intérêt pour la société espagnole Allfunds spécialisée dans la distribution de fonds.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé, proches de l'équilibre, à l'image du Dow Jones (-0,26% à 33 045 points) ou du Nasdaq Composite (+0,13% à 11 507 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est replié de 0,16% à 3 991 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0620$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 74.00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mercredi, les indices des prix à la consommation en Zone Euro à 10h00 et les données préliminaires du PIB américain au T4 à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans des volumes en hausse à défaut d'être particulièrement nourris, le CAC 40 a terminé en hausse significative mercredi 15/02, en s'offrant le luxe de clôturer à un niveau très proche des points hauts de séance. La bougie tracée, formellement en marubozu presque parfait, doublé d'une combinaison en englobante, a renforcé le message haussier de fond. Dès le lendemain en séance, de nouveaux records historiques étaient battus. Une consolidation sereine peut prendre place, jusque contre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont l'orientation demeure haussière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7422.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

