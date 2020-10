CAC 40 : Les inquiétudes reprennent le dessus

(BFM Bourse) - Les marchés évoluent au gré de plusieurs éléments : les avancées dans le recherche de vaccin contre le Covid-19, la mise en place d’un plan de relance budgétaire aux Etats-Unis, des publications d'entreprise et ce, faute de mieux sur le plan macroéconomique dont les prévisions sont particulièrement difficiles.

Tous ces éléments réunis ont plaidé hier pour une consolidation des indices. Wall Street termine rouge avec -0.35% pour l’indice S&P500, -0.80% pour le Nasdaq, -0.58% sur le Dow Jones. L’indice parisien termine légèrement dans le rouge à -0.12% alors que son homologue DAX à +0.07%. Preuve que le mouvement ascendant des indices depuis des jours n’est pas acquis.

Deux entreprises pharmaceutiques américaines suspendent leurs essais cliniques de vaccin contre le COVID-19. Une mauvaise nouvelle alors que dans certaines régions, dans certains pays, les contaminations progressent. Cela donne lieu à de nouvelles mesures de restrictions comme évoqué par Emmanuel Macron hier soir en France. L’ajustement du curseur étant d’éviter la saturation des équipes médicales en réanimation et de ne pas “tuer” l’économie avec un reconfinement. En tout état de cause, les marchés alors optimistes marquent une pause avant d’en savoir plus notamment sur les aides gouvernementales.

Et c’est justement le plan de relance aux Etats-Unis qui se fait attendre avec tous les jours des rebondissements. Hier, c’est le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, qui semble inquiet sur un accord avant le 3 novembre, jour des élections américaines. C’est ce sur quoi mise les investisseurs ces dernières semaines après le Volte-Face de Donald Trump à sa sortie de l'hôpital. Il avait d’abord annoncé arrêter les discussions jusqu’à sa réélection et rapidement s’est ravisé en annonçant quelques mesures de soutien pour les compagnies aériennes, les petites entreprises et les ménages américains.

Les publications d'entreprises s'enchaînent et sont mitigées. Les chiffres trimestriels des bancaires semblent correctes voire nettement meilleures qu’anticipé, mais la réaction des marchés est une autre histoire à l’image de Citigroup ou JPMorgan qui terminent en recul. Bank Of america a publié une baisse de son bénéfice et la réaction a été sans appel : -5.33% sur l’action. Wells Fargo déçoit avec un bénéfice en nette baisse, et perd 6% sur la séance.

Encore peu de données macroéconomiques majeures publiées ce jour, avec quelques publications américaines notamment Morgan Stanley.

L’euro dollar s’échange sous 1.1750. Les paires en Yen se sont repliées pour la seconde séance consécutive tel un retour de l’aversion au risque. Le Gold oscille autour de 1900 $. Le dollar Index évolue dans un petit range depuis 3 séances avec quelques pics de volatilité ne permettant pas pour le moment d’indiquer une direction haussière ou baissière claire.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La rupture des 4950 pts et de la MM20 horaire (en bleu) a invalidé temporairement les dispositions haussières de l’indice parisien. Elle fera désormais office de résistance à l’image de cette zone des 4950 pts. Cela n’entache pas la configuration journalière avec toujours un biais neutre haussier tant qu’on reste au-dessus des 4900 et de la MM20 Daily (en bleu). Ce seuil sera en danger aujourd’hui.

Fin de semaine de transition, peut être, avec cette phase de consolidation horaire, qui devra se solder par un franchissement des 4950 pts afin de remettre en cause la pression qui pèse sur les marchés. Cela soulagerait probablement les opérateurs en quêt d’optimisme.

Attention toutefois à cette zone clé des 4916/4900 pts, sous laquelle, la configuration changerait la donne avec un retour probable sur 4850 pts dans un premier temps. On ne peut que plaider à la prudence dans ce contexte, comme depuis le début de semaine avec un indice CAC40 à -0.10% sur la semaine pour le moment, avec par conséquent un léger biais baissier horaire sous 4950 pts et cette MM20 horaire.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 4950.00 points.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 9K33S est adapté.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 4950.00 / 5000.00 / 5130.00 Support(s) : 4916.00 / 4865.00 / 4760.00

