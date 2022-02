CAC 40 : Les incertitudes multiples nourrissent une volatilité intense

(BFM Bourse) - La période d'intense volatilité qui s'est ouvert sur les marchés depuis l’agression militaire russe en territoire ukrainien est loin d'être terminée. Alors que le CAC 40 a rompu une zone de plancher fragilisé à 6 760 points, il a réalisé un pullback exactement dessus en fin de semaine (+3,55% à 6 752 points vendredi). Une ouverture dans le rouge vif est à prévoir ce lundi, au sens des futures, les marchés étant dans l'incertitude génératrice de stresse quant aux issues du conflit, aux conséquences à long terme, aux conséquences sur les cours des matières premières, sur l’approvisionnent en gaz naturel, particulièrement en Allemagne, et sur la réaction de la BCE et de la Fed.

"Des conséquences sont à prévoir quant au prix du pétrole, déjà marqué par les craintes d'inflation, et le cap symbolique des 100 USD pour le pétrole brut pourrait faire paniquer les algorithmes. Ce contexte rend toutefois une remontée agressive des taux peu probable de la part des banques centrales, qui pourraient infléchir leur dynamique", pour Alexandre Neuvy, Gérant Associé Amplegest. Et c'est tout le sens de la remontée fulgurante du Nasdaq Composite en séance jeudi, malgré une ouverture en gap baissier très ample. La question est donc de savoir dans quelle mesure la Fed réagira face à ce "cygne noir". La puissante institution monétaire réunit en mars son Comité de politique monétaire (FOMC) et jusqu'ici, un relèvement double (soit 50 pdb d'un coup) des Fed Funds était probable.

"La réserve fédérale américaine doit mettre fin au rachat d’actifs début mars, avant de relever ses taux lors du FOMC des 15 et 16 mars. La situation actuelle et notamment la course au dollar, pourrait mettre un stop à ce calendrier pour lui permettre de soutenir le système monétaire." note Vincent Boy, analyse de marché IG France. "La probabilité d’une hausse de taux de 50 pdb a d’ailleurs fortement baissé durant le weekend, passant de 25% à seulement 5% ce matin."

En attendant, les sanctions internationales visant la Russie et son économie se multiplient, De nombreux pays ont décidé de bloquer le système SWIFT de transactions internationales pour une batterie de banques russes, pour pénaliser les importations et exportations. Par ailleurs, et "Pour la première fois de son histoire", comme le relève M Boy, "l’Union européenne va acheter et envoyer des armes dans un pays en guerre, afin de soutenir l’Ukraine de l’invasion russe."

Côté statistiques, les principaux chiffres macroéconomiques ont été relégués au second plan vendredi malgré leur caractère satisfaisant, que ce soit pour les prix PCE, les commandes de biens durables et les revenus et dépenses des ménages aux États-Unis

Côté valeurs, Vallourec a flambé de 25,93% à 8,50 euros dans des volumes exceptionnellement élevés, grâce à un retour aux bénéfices et une réduction de l'endettement. Et sans surprise, le fabricant de tubes sans soudure attend une nouvelle amélioration de ses résultats cette année vu la demande de la part des producteurs d'hydrocarbures, incités à relancer leurs investissements par la hausse des cours. Au sein de l'indice phare, la meilleure performance revenait à ArcelorMittal (+10,05% à 27,42 euros), qui profite de la flambée du cours des métaux, notamment du nickel.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indice sur actions ont rebondi, à l'image du Dow Jones (+2,51% à 34 058 points) ou du Nasdaq Composite (+1,64% à 13 964 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 2,24% à 4 384 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1170$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 91,70$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce lundi, la balance commerciale des bien à 14h30 et toujours outre Atlantique, l'indice PMI de Chicago à 15h45.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 760 points, que nous identifiions jusqu'ici comme un plancher progressivement fragilisé, vont céder ce matin, sur gap ample, ouvrant la voie à une nouvelle phase de marché. Rappelons que l'indice a tracé du 16 au 18 février une combinaison de bougies en trois corbeaux. Cette combinaison a dans la foulée été suivie d'une structure d'englobante baissière très significative, accompagnée de volumes loin d'être timides pour une séance rappelons-le, sans repères américains en raison d'un jour férié. La dernière phase de fragilisation du support précité aura donc été agressive. Le pullback de vendredi aura été d'une précision chirurgical. Une phase de haute volatilité s'ouvre.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6760.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6495.00 / 6390.00 / 6280.00

