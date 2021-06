CAC 40 : Les gérants souhaitent un NFP de bonne facture, mais pas d'excellente facture...

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 n'aura perdu que 0,21% à 6 507 points hier, dans un marché partagé soumis à des forces antagonistes: celle d'un encouragement à la prise de risque d'une part, sur fond de signaux encourageants concernant la qualité de la reprise, et celle de la crainte d'une normalisation trop rapide de la politique monétaire, en réaction à des signaux d'échauffement de l'économie, tout particulièrement outre Atlantique. Concrètement, il ne s'agit pas ce stade d'imaginer dès le prochain FOMC une remontée des taux proprement dit, mais un ralentissement marqué du rythme des rachats d'actifs: le fameux "tapering".

Le NFP (Non Farm Payroll), du mois de mai, publié à 14h30, donnera des indications précieuses sur ce point, après les avant-goûts publiés hier (enquête ADP et inscriptions aux allocations chômage).

Pour les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, sur l'ensemble de la semaine passée, le Département du Travail en dénombre 385 000 nouvelles, au plus bas depuis le début de la crise "Covid". Quant à l'enquête du cabinet privé en RH ADP, elle conclue à des créations de postes dans le secteur privé frôlant le million, à 987 000, contre une cible à 645 000.

"La masse salariale du secteur privé a montré une nette amélioration par rapport aux derniers mois et le gain le plus important depuis les premiers jours de la reprise", a déclaré Nela Richardson, économiste en chef d'ADP. "Les salaires dépassent de loin la moyenne mensuelle des six derniers mois. Les entreprises, quelle que soit leur taille, ont connu une augmentation de la croissance de l'emploi, reflétant l'amélioration de la nature de la pandémie et de l'économie."

Pour être complet sur le front des publications statistiques économique, l'ISM Services est ressorti à 64.0, nettement au-delà d'attentes pourtant déjà gourmandes. Les opérateurs ont également pris connaissance dans la matinée de l'indice baromètre d'activité PMI by IHS dans les services en Zone Euro, après la publication plus tôt dans la semaine des PMI industriels. A 62.9, le PMI Services pour l'Union monétaire ressort au-delà des attentes en données finales pour mai. Nous avons donc à disposition les données "composite" très solides, ce qui est particulièrement encourageant pour les prochains mois.

"A moins de nouvelles vagues significatives d'infections, la levée progressive des restrictions sanitaires devrait se poursuivre au moins jusqu'à l'automne, ce qui pourrait faciliter un retour à un environnement commercial plus favorable à mesure que l'été progresse. Cette perspective de retour à plus de normalité s'est traduite par un regain d'optimisme quant une croissance de l'activité dans les douze prochains mois, celui-ci ayant en effet atteint son plus haut niveau depuis plus de dix-sept ans", a commenté Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit.

Côté valeurs, les services pétroliers étaient entourés chaleureusement en Bourse, dans le sillage de la fermeté retrouvé des cours du brut, à l'image de TechnipFMC (+4,64% à 8,156 euros), ou de Schlumberger (+6,23% à 29,85 euros), au deux premières places du compartiment A de la cote parisienne. Les actions très cycliques des équipementiers automobiles étaient également entourées: citons Valeo (+1,63%) ou Faurecia (+1,90%), sans exhaustivité.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont marqué le pas, principalement sur le secteur technologique, le Nasdaq Composite reculant de 1,03% à 13 614 points. Note de stabilité pour le Dow Jones (-0,07% à 34 577 points), alors que le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est légèrement contracté, de 0,36% à 4 192 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,2190$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 69,10$.

A l'agenda statistique ce vendredi, à suivre en priorité, et en point d'orgue statistique de la semaine, le rapport mensuel fédéral sur l'emploi dans le secteur privé au mois de mai, à 14h30. A suivre également les ventes au détail en Zone Euro à 11h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation brutale d'un gap baissier ample le 11 mai, le marché parisien est entré dans une phase hautement technique, dont l'expression graphique reflète le degré d'émotivité des opérateurs. Sous une zone de résistance qui s'installe progressivement sous les 6 440 points, une figure d'accumulation encore en cours de tracé, se poursuit entre les points bas du 13 mai, sur mèche basse (6 150 points) et la résistance évoquée. Soit une bande de près de 300 points, ou 5% environ de l'indice phare tricolore. Une sortie ponctuelle au-delà de la marge haute est possible, avec le cas échéant, le début d'un profil graphique en diamant. Nous reviendrons en détail sur les implications psychologiques d'une telle figure si son tracé se confirme. Une manifestation de perte d'énergie à l'achat se manifeste graphiquement sur cette seconde partie de la semaine, par un harami doublé d'un pendu.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6710.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6445.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6710.00 / 6944.00 Support(s) : 6445.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime