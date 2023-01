CAC 40 : Les dossiers de croissance captent la lumière

(BFM Bourse) - La résistance aux tentations de prises de profits était encore impressionnante hier, le CAC formant un doji (non pas synonyme d'indécision, mais de confirmation), à proximité immédiate des 7 100 points, bien aidé par STMicroelectronics (-8,19% à 42,68 euros), et dans son sillage, tout un pan "Growth" de la cote, à l'image de dossiers comme Wordline (+1,84% à 40,88 euros), Hermes (+2,32% à 1 696,50 euros), ou Kering (+2,56% à 547,90 euros).

STMicroelectronis a livré des prévisions pour le premier trimestre 2023 qui ont déjoué le pessimisme du marché. Le groupe qui compte Tesla et Apple parmi ses clients a à la fois dépassé ses propres attentes, qui étaient de respectivement 4,40 milliards de dollars pour le chiffre d'affaires et 47,3% pour la marge brute, et celle du consensus des analystes qui anticipaient des revenus de 4,4 milliards de dollars et un résultat d'exploitation de 1,244 milliard de dollars.

C'est dans ce contexte porteur que les investisseurs vont aborder la dernière ligne droite de la semaine, avec en point d'orgue statistique la publication de la mesure des prix PCE (personal consumption expenditures), mesure de prédilection de la Fed dans son appréciation de l'inflation. Fed qui achèvera au coeur de la semaine prochaine le premier FOMC de l'année.

Dans l'immédiat, l'appétit pour le risque devrait perdurer, avec la publication d'excellente facture de la copie 2022 du géant du luxe LVMH.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de jeudi en territoire vert, à l'image du Dow Jones (+0,61% à 33 949 points), et surtout du Nasdaq Composite (+1,76% à 11 512 points), avec l'appui de Tesla (+10,97% à 160,27$). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,10% à 4 060 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0870$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 81.20$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce vendredi, les prix américains PCE à 14h30, les revenus et dépenses des ménages à 14h30, ainsi que les données révisées de la confiance du consommateur (U-Mich) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare tricolore a amorcé jeudi 19/01, sur bougie au corps rouge allongé, sans ombre, une légitime phase de correction, limitée en valeur absolue, au regard de l'avancée initiale depuis le début de l'année. L'amplitude de cette phase de prises de profits servira de cadre à une figure de consolidation à venir.

On notera l'accroissement de l'écart, à ce stade, entre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), et sa consœur à 50 jours (en orange), à biais haussier marqué. Un message haussier de fond, donc, qui peut être momentanément brouillé par des tentations accrues de prises de profits.

Dans l'immédiat, l'indice "tient", au-dessus des 7 000 points symboliques, qui sert de base d'appui technique intermédiaire.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7180.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6760.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7180.00 / 7422.00 Support(s) : 6760.00 / 6520.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime