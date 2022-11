CAC 40 : Les débats s'intensifient

(BFM Bourse) - Le CAC 40 (-0,52% à 6 607 points), a poursuivi ses oscillations d'hésitation, fruit d'une confrontation entre acheteurs et vendeurs à proximité d'une zone technique d'importance entre 6 550 et 6 700 points. Une phase d'accumulation s'installe sur ce seuil en cours de définition, alors que les investisseurs ne fédèrent pas autour d'un unique scénario de trajectoire des taux fédéraux, et que les tensions diplomatiques entre Moscou et l'OTAN montent d'un cran.

Au chapitre statistique, le fait notable mercredi concernait les ventes au détail outre Atlantique, au-delà des attentes pour le mois d'octobre (+1,3% en rythme mensuel quel que soit le panier de produits retenus). De quoi réduire les probabilités de voir la Fed "adoucir" sa politique monétaire, espoir entrevu la semaine passée après la publication des indices des prix à la consommation, et entretenu cette semaine avec les prix producteurs.

Côté valeurs, le regain de tensions géopolitiques bénéficie par ailleurs aux groupes de Défense, Thales a enregistré la deuxième plus forte hausse du CAC 40 (+2,6%) tandis que Dassault Aviation, le fabricant du Rafale, a progressé de 1,4%, les deux groupes ayant connu des pointes respectives à 3,8% et 4,7% au cours de la séance. A l’autre bout du spectre, Air France-KLM a chute de 10,5% après avoir lancé une émission de titres de dette hybride et alors qu’Air France fait face à un risque de grève pour cet hiver.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé la séance de mercredi dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-0,12% à 33 553 points) mais surtout du Nasdaq Composite (-1,54% à 11 183 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,83% à 3 958 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0380$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 84.70$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi, l'indice des prix à la consommation en Zone Euro à 11h00 (données finales pour le mois d'octobre) et outre Atlantique, l'indice manufacturier Philly Fed et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bonne surprise du ralentissement de l'inflation outre Atlantique, si elle a provoqué une envolée du Nasdaq Composite et du Nasdaq 100, du S&P500 dans une moindre mesure, a un effet de soulagement de ce côté-ci de l'Atlantique. La mobilisation continue du camp acheteur après la publication statistique s'est traduite jeudi 10/11 par un marubozu ample, qui est venu recouvrir le gap baissier du 22 août, avec un retour franc sur une zone de résistance à 6 550 points. La capacité à s'en affranchir dans de forts volumes viendrait ouvrir la voie à une poursuite du rally d'octobre. C'est ce niveau qui est en cours de redéfinition.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6898.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6390.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6898.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6390.00 / 6192.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime