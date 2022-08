CAC 40 : Les 6 550 points désormais qualifiables de résistance

(BFM Bourse) - Avec un gap d'ouverture non contesté, une rupture de moyenne mobile courte et une clôture non loin des points bas de séance hier (-1,80% à 6 378 points), l'ambiance s'est rafraîchie nettement sur le marché parisien, le tout dans un niveau de participation (les sacro-saints volumes) assez nourris, à l'approche d'un rendez-vous monétaire majeur: le symposium de Jackson Hole, traditionnel grand-messe des principaux argentiers de la planète. Les investisseurs craignent l'adoption d'un ton plus ferme que prévu de la part de J. Powell, Président de la Fed, qui tiendra discours vendredi.

Jerome Powell, lors de son discours, "voudra mettre l'accent sur la transition probable qui va se produire avec la politique monétaire à l'avenir. Une chose qu'ils veulent absolument communiquer, c'est qu'ils restent très concentrés sur les problèmes de stabilité des prix", note Jonathan Millar, économiste pour Barclays.

Pour Bruno Cavalier, chef économiste d'Oddo BHF, le banquier central "s'efforcera sans doute de ne pas apparaître ‘dovish' [accommodant, NDLR]" car "la crédibilité anti-inflationniste de la Fed est en jeu". "La Fed est engagée dans la voie d'un resserrement fort et rapide et n'a pas de raison de conclure que sa mission est accomplie, loin s'en faut", estime-t-il.

Au chapitre statistique, aucun repère majeur ne figurait à l'agenda ce lundi. Agenda qui se densifiera nettement dès ce mardi avec de précieux baromètres d'activité dans les services et l'industrie, avec les enquêtes PMI. Les ventes de logements neufs, et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond complèteront le programme.

Côté valeurs, le secteur automobile, à fort effet Bêta actuel, a encore été malmené: les équipementiers Faurecia et Valeo ont cédé 8,3% et 5% tandis que les constructeurs Stellantis et Renault ont reculé de plus de 3,4%. D'autre dossiers Value, comme Elior (-5,82% à 3,138 euros), ou Derichebourg (-7,65% à 5,855 euros), ont subi des dégagements appuyés.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de lundi en territoire négatif, à l'image du Dow Jones (-1,91% à 33 063 points) et du Nasdaq Composite (-2,55% à 12 381 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 2,14% à 4 137 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9920$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 91,00$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mardi, les PMI manufacturier et services pour la Zone Euro à 10h00, et à 15h45 pour les Etats-Unis. A 16h00 les investisseurs pourront prendre connaissance de l'indice manufacturier de la Fed de Richmond et des ventes de logements neufs outre Atlantique.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La structure en englobante haussière du 19 juillet, très nette, et marquée de surcroit par un dépassement de moyenne mobile, la formation d'un marubozu, a été suivie d'une consolidation en fanion, sur la partie haute de son corps. Techniquement, le message haussier de court terme s'en est trouvé pleinement renforcé, avec une confirmation consécutive: le croisement à la hausse de la moyenne mobile à 20 jours sur sa consœur à 50 jours, ce qui n'était plus arrivé depuis le 24 décembre 2021.

Le défi actuel est le franchissement durable d'une résistance à 6 550 points. Les caractéristiques du franchissement, notamment en termes de volatilité et de volumes, appuieront sa crédibilité le cas échéant. La notion de fédération sectorielle sera également importante pour trancher la question. Dans l'immédiat, ce défi s'est soldé par un premier échec avec les oscillations de la semaine passée. L'englobante baissière du 17 août a été suivie par la formation d'un gap baissier évoqué en préambule. Les 6 550 points sont basculés en résistance.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6550.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6550.00 / 6860.00 Support(s) : 6248.00 / 6140.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

