CAC 40 : Les 6 000 points en niveau d'appui

(BFM Bourse) - Les numéros un de l'exécutif local de Wuhan (berceau de l'épidémie de coronavirus) et de la province de Hubei ont été démis de leur fonction pour leur gestion de la crise, à l'heure où les marchés s'interrogent davantage sur la véracité des chiffres des bilans quotidiens de la progression de COVID-19 (son nouveau nom) en Chine.

Cela n'empêche aucunement les investisseurs de part et d'autre de l'Atlantique de poursuivre leurs achats... Hier, le CAC 40, dans de bonnes dispositions, confirmées davantage avec l'ouverture de Wall Street, a gagné 0,83% à 6 104 points, faisant voler en éclats un niveau de résistance, et en clôturant exactement sur ces points hauts de séance.

Et les tout récents chiffres de l'INSEE sur le chômage en France, qui confirme la bonne orientation depuis la fin du quinquennat de F. Hollande et le début de son successeur, E. Macron, devrait alimenter la machine. Le taux de chômage au quatrième trimestre 2019 fond à 8.1% de la population active, contre 8.5% au trimestre précédent. Soit un reflux de 0,7 point sur un an.

Au chapitre statistique mercredi, à signaler la contraction plus forte qu'anticipée de la production industrielle en Zone Euro, (-2.1% en décembre en rythme mensuel), sous les attentes en raison notamment de la composante allemande, première force industrielle de l'union monétaire. Par ailleurs, la hausse plus que deux fois supérieure qu'anticipée des stocks de brut outre Atlantique aura freiné la reprise des cours de l'or noir, actif à risque sous haute surveillance en pleine crise sanitaire en Chine.

Côté valeurs, le secteur automobile au sens large (équipementiers y compris), progressait en faisant preuve d'amplification (le fameux effet Bêta), à l'image de Faurecia (+3,02% à 44,35 euros), Plastic Omnium (+3,08% à 23,79 euros), Valeo (+4,51% à 28,27 euros), Peugeot (+4,96% à 20,12 euros) et surtout Michelin (+6,23% à 109,95 euros).

Kering a bondi de 6,27% à 598 euros (près de 500 000 pièces échangées) après avoir dévoilé un quatrième trimestre supérieur aux attentes, aboutissant à un un nouvel exercice record notamment en termes de rentabilité. Cependant, l'ex-PPR prévient que la crise sanitaire liée au coronavirus pourrait peser sur ses marchés.

A suivre aujourd'hui FDJ et Pernod Ricard, en particulier, qui présentent leurs trimestriels.

Carton plein de records à Wall Street hier, qui continue de surfer sur la vague des excellents chiffres macroéconomiques publiés la semaine passée: le Dow Jones a gagné 0,94% à 29 551 points et le Nasdaq Composite, indice à forte "coloration" technologique, 0,90% à 9 725 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 0,65% à 3 379 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.0875$. Le baril de WTI, un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 50.60$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité côté américain l'une des mesures phare de l'inflation, à savoir les différents indices des prix à la consommation (14h30), les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage (14h30), ainsi que les stocks de gaz naturel (17h00).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre de fond, qu'il convient de rappeler, car il sert de base de travail:

Sur le fond, l'appétit des acheteurs reste finalement, à ce stade, insatiable. Comme nous le précisions dans nos précédentes analyses, le décrochage très ponctuel des 02 et 03 décembre n'a aucunement remis en doute la qualité du biais de fond. Il a défini le cadre d'une respiration, qui au final aura été de très courte durée. Cet épisode, du point de vue de la psychologie de marché, a répondu point par point dans son déroulé à l'épisode qui a suivi le décrochage ponctuel lui aussi, des 1er et 02 octobre. Ce phénomène de court reflux, rapidement contré, s'est répété une nouvelle au coeur du mois de janvier.

La croissance formelle des principaux points bas (15/08/19, 03/10/19, 03/12/19, 31/01/20) milite froidement dans le sens d'une poursuite en tendance haussière clairement définie. Le mouvement de rally de fin d'année, est amené à se poursuivre en ce début d'année.

La bougie en long blanc (marubozu) d'école tracée mardi 04/02, qui montre une mobilisation en un temps réduit du camp acheteur en rappelle d'autres dans l'historique récent de l'indice (11/10 ou 04/12) pour ne citer qu'elles.

Nous précisions hier avant l'ouverture des débats: Une phase de respiration entre 6 000 et 6 065 points a commencé à s'installer en toute fin de la semaine passée. La poursuite d'une dérive à plat, sans risque de correction majeure, est envisagée.

Cette phase est précocement terminée: l'indice phare tricolore a fait voler en éclats ce niveau de résistance (6 065 points), et en clôturant exactement sur ces points hauts de séance. L'avis haussier de moyen terme en est renforcé. Avis neutre toutefois à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6578.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 0553S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6578.00 Support(s) : 6000.00 / 5800.00 / 5776.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

