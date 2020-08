CAC 40 : Les 5 000 points sous haute surveillance

(BFM Bourse) - En fin d'une semaine marquée par le ton pessimiste de la Fed à l'occasion de ses traditionnelles "Minutes", pénalisé par des PMI en premières estimations décevant pour les principales puissances économiques de la Zone Euro, le marché parisien a clôturé vendredi en baisse de 0,30% à 4 896 points, à bonne distance de ses points bas de séance, à la faveur d'indicateurs équivalents plus encourageants outre Atlantique. L'indice phare parisien évite ainsi une détérioration majeure de la bougie hebdomadaire de la semaine écoulée.

L'ambiance de marché va être guidée les prochaines semaine à l'aune de la crédibilité de la capacité d'entente au Congrès sur un nouveau volet du plan de soutien, de l'évolution et de la gravité de la pandémie, des précisions suite à l'annonce russe de la découverte d'un vaccin anti Covid, et du degré de violence la guerre commerciale et numérique sino-américaine.

Sur le front sanitaire, l'épidémie montre des signes persistants de réinstallation en France.

Au chapitre statistique, à signaler en priorité PMI décevants côté européen. En toutes premières estimations pour le mois d'août, les indicateurs baromètres d'activités, calculés après enquêtes auprès de directeurs des achats, ont manqué les attentes en Zone Euro, et ce pour l'industrie comme pour les services (51.7 et 50.1 respectivement), selon les données IHS Markit publiées à 10h00. Andrew Harker, Directeur des recherches économiques à IHS Markit, a commenté: "Le rebond de la zone Euro a perdu de son élan en août, mettant en évidence la faiblesse inhérente de la demande causée par la pandémie COVID-19. La reprise a été mise à mal par des signes d'augmentation des cas de virus dans diverses parties de la zone euro, avec de nouvelles restrictions impactant en particulier le secteur des services. La zone Euro se trouve à un carrefour."

Côté valeurs, le parallèle avec jeudi a été saisissant, avec une surreprésentation vendredi des secteurs automobiles, des services pétroliers et des banques dans le palmarès Baisse du compartiment A de la cote. Crédit Agricole a perdu 1,54% à 8,332 euros, BNP-Paribas 1,65% à 33,36 euros, Société Générale 1,98% à 13,282 euros, Vallourec 2,00% à 27,465 euros, Faurecia 2,02% à 34,01 euros, Peugeot 2,05% à 14,335 euros, TechnipFMC 2,19% à 6,434 euros, et Schlumberger 2,50% à 15,60 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, les premières estimations des PMI pour août, bien plus encourageantes qu'en Europe, auront permis aux indices sur actions de clôturer légèrement dans le vert, à l'image du Dow Jones (+0,69% à 27 930 points) ou du Nasdaq Composite (+0,42% à 11 311 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,34% à 3 397 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1800$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 42.40$.

À l'agenda statistique ce lundi, à suivre en priorité l'indice des indicateurs avancés (CB) en Chine à 15h00. Aucun repère statistique d'importance en provenance des Etats-Unis ou de la Zone Euro ne figure à l'agenda ce lundi. Agenda qui se densifiera dès demain avec, entre autres réjouissances, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne et l'indice de confiance des consommateurs américains (Conference Board).

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du mercredi 26 août.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La formation de harami baissier, que nous pressentions pour la séance de mercredi 12, s'est finalement concrétisée jeudi 13, après extension haussière au-dessus du seuil psychologique et graphique des 5 000 points. Nous précisions vendredi 14 que "toute rupture de ce seuil avec transformation de la bougie hebdomadaire viendrait envoyer un signal d'alerte." Ces éléments étant pleinement validés, une poursuite des oscillations sous les 5 000 sont envisagées, en partie basse d'une très vaste figure formée depuis le début du mois de juin dans une forte volatilité. le test de cette partie basse est primordial.

Nous précisions vendredi: "Une confirmation de la détérioration de la bougie hebdomadaire ce soir, en particulier avec une clôture sur les points bas de la semaine, enverrait un signal d'autant plus négatif." Force est de constater que la bougie hebdomadaire a échappé à cette détérioration massive, mais une structure d'englobante baissière par rapport à la bougie de la semaine précédente est tout de même à relever.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5000.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 4770.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 1R82S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5000.00 / 5132.00 / 5509.00 Support(s) : 4770.00 / 4691.00 / 4368.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime