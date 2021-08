CAC 40 : Le ton résolument dovish de Powell a soulagé les salles de marchés

(BFM Bourse) - Le ton globalement accommodant de J. Powell, dans son allocution vendredi à l'occasion du symposium de Jackson Hole, aura permis aux marchés d'actions de part et d'autre de l'Atlantique de terminer la séance dans le vert.

Après avoir enregistré sa pire performance hebdomadaire depuis octobre 2020 lors de la semaine précédente (-3,9%), le baromètre du marché parisien récupère 0,84% au terme d'une morne semaine.

"La vue d’ensemble demeure inchangée : c’est une Fed qui est très accommodante malgré la nuance du taper à court terme", synthétise Thomas Costerg, Economiste Senior US chez Pictet Wealth Management . Powell reste davantage plus inquiet des forces désinflationnistes qu’inflationnistes. Il ne croit pas à un nouveau régime d’inflation post Covid. C’est aussi une Fed qui est beaucoup plus sensible au cycle économique et financier américain, et donc beaucoup plus frileuse de prendre un risque d’erreur monétaire.

"Le président de la Fed Jerome Powell donne un speech conforme aux attentes. En particulier l’horizon du ‘taper’ reste pour la fin d’année, comme déjà dit dans les minutes du FOMC, tandis qu’il sépare comme attendu le taper de la première hausse des taux, qui pour lui répond à un test économique plus exigeant." Le rapport NFP (Non Farm Payrolls) qui sera publié ce vendredi sera à ce titre riche d'enseignement.

En quête d'éclaircissements sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed, les marchés ont bien encaissé le statu quo annoncé par le patron de l'institution, et devront désormais attendre la prochaine réunion fin septembre prochain pour avoir une idée plus précise sur la normalisation monétaire à venir.

Au chapitre statistique vendredi, les prix à la consommation aux États-Unis (mesure PCE) sont ressorti pour le mois de juillet conforme aux attentes, à +0,3% en rythme mensuel.

Côté valeurs, peu de mouvement: Bouygues met un terme (-2,56% à 35,35 euros) à son spectaculaire rally qui a hissé le titre du conglomérat à un sommet depuis mars 2020 ce jeudi dans le sillage de ses résultats semestriels. ArcelorMittal domine le palmarès de l'indice phare avec un gain de 2,80% à 29,41 euros, suivi par STMicro (+1,96% à 37,265 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé dans le vert, avec une surprime logique pour les valeurs dites de croissance, sensibles plus que jamais au discours monétaire. Si le Dow Jones a grappillé 0,69% à 35 455 points, le Nasdaq Composite a grimpé de 1,23% à 15 129 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,88% à 4 509 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1800$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 68.40$.

A l'agenda statistique ce lundi, à suivre en priorité les ventes de logements en cours aux États-Unis à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation de deux gaps baissiers rapprochés (16/08, 19/08), l'entrée dans une phase volatile, beaucoup moins linéaire et moins inconditionnellement acheteuse est actée. A ce stade la divergence nette entre cours et volumes depuis le rebond du 20 août appelle à une certaine prudence pour les séances à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6944.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6590.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6944.00 / 7000.00 Support(s) : 6590.00 / 6350.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime