CAC 40 : Le tableau technique se redessine

(BFM Bourse) - Sur fond d'échauffement des taux longs de part et d'autre de l'Atlantique, le marché parisien a vivement accéléré à la baisse mardi, le CAC 40, son baromètre de référence accusant une perte en clôture de 2,17% à 6 506 points, dans un niveau de participation (les sacro-saints volumes) en vive hausse.

De nouvelles craintes en provenance de Chine, liées à l'énergie cette fois-ci viennent s'ajouter au dossier immobilier Evergrande. Du charbon plus rare et plus cher, des limitations environnementales concernant les émissions de CO2, la flambée des prix du gaz et des usines qui tournent à plein régime : la Chine fait actuellement face à des coupures de courant qui pourraient freiner sa croissance économique. À l'approche de la saison froide, la pénurie inquiète d'ailleurs les autorités, Pékin ayant appelé la semaine dernière à "stabiliser les prix des matières premières afin de garantir l'approvisionnement en électricité et en gaz naturel pendant l'hiver". Selon les données de Bloomberg, au moins 17 régions chinoises ont imposé des coupures d'électricité au cours des derniers mois.

Un certain nombre de dossiers dits de croissance, exposé à la fois à la Chine et sensible à la problématique inflationniste, dans le luxe ou les technologies, ont amplifié significativement le reflux du marché. Ainsi, Christian Dior a perdu 3,66% à 619 euros, Hermès 3,82% à 1 195 euros, Dassault Systèmes 4,44% à 45,58 euros, Soitec 4,79% à 186,90 euros, ou STMicroelectronics 4,99% à 37,595 euros.

AU chapitre macroéconomique, sur le front des statistiques américaines publiées hier, pour ne rien arranger, cibles toutes manquées pour l'indice S&P Case Schiller des prix immobiliers, l'indice de confiance du consommateur (Conference Board) et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond.

De l'autre côté de l'Atlantique, l'échauffement des Treasuries à 10 ans a provoqué des dégagements importants, tout particulièrement sur le secteur technologique. Le Dow Jones a perdu 1,63% à 34 299 points, mais le Nasdaq Composite, à forte "coloration" technologique a corrigé de 2,83% à 14 546 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté mardi de 2,04% à 4 352 points.

A la clôture, Tokyo perdait ce mercredi 2,12% (pour le Nikkei 225).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1690$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 76.30$.

A suivre à l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité les ventes de logements en cours, aux États-Unis, à 16h00 ainsi que les stocks de pétrole brut, toujours outre Atlantique, à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La mobilisation du camp vendeur s'est opéré, dans un niveau de participation important, mardi, tout au long de la séance, validant le passage dans une base de travail inférieure à la moyenne mobile à 100 jours (en orange), dont la pente haussière est de plus en plus faible, et balayant le gap haussier du 22 septembre. Une large bande entre 6 250 et 6 590 points peut désormais accueillir des oscillations hachées du marché.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6590.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6590.00 / 6764.00 / 6960.00 Support(s) : 6350.00 / 6250.00 / 6000.00

