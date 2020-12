CAC 40 : Le Sénat américain rafraichit quelque peu l'ambiance

(BFM Bourse) - A une séance et demi de la fin de l'année boursière française, le CAC 40 (+0,42% à 5 611 points) est parvenu mardi à regagner la partie haute du range de consolidation qui prévaut depuis la fin du mois de novembre. L'indice est désormais de retour sous une zone de résistance, au chaud sous le triple effet du début de la campagne de vaccination en Europe, de la fin des interminables négociations du Brexit et du dénouement rassurant des problématiques budgétaires américaines.

Sur ce dernier point, tout s'est accéléré dimanche. Le locataire (encore pour quelques jours) de la Maison Blanche a finalement ratifié un paquet budgétaire de 2.300 milliards de dollars, adossé à un plan de relance destiné à faire face à la pandémie, rétablissant notamment les indemnités de chômage pour des millions d'Américains et évitant ainsi la fermeture des administrations fédérales.

Dans un premier temps, le président entendait bloquer le programme adopté la semaine dernière par le Congrès au motif que l'aide directe versée aux particuliers les moins fortunés était insuffisante. Sous pression, il est finalement revenu sur sa décision de bloquer le programme en l'état, tandis que de nouvelles tractations au Congrès ces prochains jours pourraient amener à près de 2000 dollars le montant versé à chaque récipiendaire, l'accord désormais en vigueur prévoyant quoi qu'il en soit 600 dollars par personne. Les investisseurs estiment que ces nouvelles dépenses publiques devraient permettre d'amortir les retombées économiques des restrictions à l'activité imposées face à la poursuite des contaminations hivernales au coronavirus. Or le Sénat vient d'y opposer son veto (sur cette proposition conjointe de N Pelosi et D. Trump de monter à 2 000$ pour les ménages les plus en difficulté).

Toujours très peu de chose à se mettre sous la dent coté chiffres macroéconomiques, dans un agenda désert comme à l'accoutumée entre Noël et le Jour de l'An. Citons tout de même l'indice S&P Case Schiller des prix de l'immobilier dans une vingtaine d'agglomérations américaines représentatives. L'indice est ressorti en hausse surprise de +7.9% pour le mois d'octobre, significativement au-dessus du consensus.

L'indice phare parisien a gagné 0,42% mardi mardi, dans des volumes encore très faibles. Pour terminer l'année 2020 à l'équilibre, il faudrait que l'indice gagne encore 6,5% au cours de la séance et demie qui reste à accomplir, autant dire mission impossible. Néanmoins, la Bourse de Paris a accompli un rétablissement spectaculaire, affichant 55% de rebond depuis son point bas du 13 mars. Malgré les conséquences dévastatrices de la pandémie de Covid-19, la perspective d'un redressement de l'économie mondiale (déjà palpable en Chine, principal moteur de la croissance globale) grâce aux efforts budgétaires et monétaires inédits et aux avancées des traitements a en effet alimenté l'appétit des investisseurs, notamment en novembre (mois où l'indice phare a bondi de 20%).

Côté valeurs, la perspectives d'une reprise plus franche et durable a soutenu un certain nombre de dossiers qui avaient particulièrement souffert de la crise boursière "Covid", comme Mercialys (+3,68% à 7,47 euros) ou Air France (+4,63% à 5,248 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi légèrement en territoire négatif, à l'image du Dow Jones (-0,22% à 30 335 points) ou du Nasdaq Composite (-0,38% à 12 850 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,22% à 3 727 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.2280$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 48,20$.

À l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité côté américain, la balance commerciale des biens à 14h30, les stocks des grossistes à 14h30, l'indice PMI de Chicago à 15h45, les ventes de logements en cours à 16h00 ainsi que les stocks de pétrole à 16h30.

A noter que la Bourse de Paris ouvrira demain, pour une demi-séance seulement (fixing à 14h05).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après sa sortie par le bas d'un mince range le 21 décembre, dans un niveau de participation nourri, les forces se sont rapidement rééquilibrées, avec une reprise en main du camp acheteur en séance pour partie (mèche basse de la bougie remarquable) puis lors des deux séances consécutives. Mais les volumes s'effondrent désormais alors que les cours reviennent tester leur moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), positionnée à l'horizontale. Seul un dépassement franc de cette courbe de tendance avec fédération sectorielle et progression substantielle des volumes viendrait sonner le départ d'une nouvelle jambe haussière. En attendant, une reprise de souffle est l'option la plus probable.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5620.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5470.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 29P9S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5620.00 / 5725.00 / 6000.00 Support(s) : 5470.00 / 5306.00 / 5000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime