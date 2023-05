CAC 40 : Le luxe n'est plus seul à participer au reflux

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Le CAC a fondu de 1,70% à 7 253 points hier, alors que les négociations entre l'administration Biden et le camp républicain au Congrès demeurent infertiles, chaque partie dénonçant à l'autre de soutenir des propositions budgétaires trop radicales.

Dans ce contexte, l'agence de notation Fitch a placé la note triple A des USA sous surveillance.

Rappelons que le Trésor américain estime que le défaut de paiement des Etats-Unis pourrait survenir dès le 1er juin. L'exécutif démocrate a, par ailleurs, exclu de recourir à un passage en force en invoquant le 14e amendement de la Constitution. L'horloge tourne donc et l'anxiété monte pour les marchés qui affichent une troisième séance de repli.

"En l'absence d'un véritable accord et plus nous nous rapprochons du 1er juin, plus les craintes de défaut de paiement deviennent importantes, étant donné que le risque reste le plus élevé depuis 2011 et constitue l'un des risques les plus visibles qui pourraient assurément faire plonger l'économie américaine", souligne Stephen Innes de SPI Asset Management.

Au chapitre macroéconomique, les derniers chiffres en date peuvent évoquer une contraction à venir de l'économie en Zone Euro. La déception du PMI industriel allemand, publié avant-hier en premières estimations pour le mois en cours, à 42,9 largement sous les attentes, en est une illustration parfaite. Hier matin était publié l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne, première économie de l'union monétaire. L'indicateur ressort en baisse à 91.7, manquant également le consensus. "Il s'agit de la première baisse après six augmentations consécutives. Des perspectives beaucoup plus pessimistes sont à l'origine de cette évolution. Les managers sont un peu moins satisfaits de leur situation actuelle. Les entreprises allemandes sont sceptiques quant à l'été prochain", peut-on lire dans le communiqué accompagnant les résultat de l'enquête de l'institut allemand.

Côté valeurs, à noter que mercredi, d'autres secteurs se sont joints au luxe pour participer à la baisse, l'automobile et la technologie en particulier. Ainsi, Renault a perdu 2,82% à 32,74 euros, Stellantis 4,09% à 14,62 euros. Teleperformance s'est contracté de 2,50% à 156,20 euros, Cap Gemini de 2,55% à 158,6 euros, et Wordline de 3,45% à 39,21 euros. Les équipementiers automobiles ont souffert, avec un traditionnel effet Bêta (amplification), à l'image de Valeo (-2,83%), Faurecia (-5,65%) et Michelin (-2,37%).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé en territoire rouge à l'image du Dow Jones (-0,77% à 32 799 points) et du Nasdaq Composite (-0,61% à 12 484 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,73% à 4 115 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0730$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 73,90$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce jeudi, outre Atlantique, les données préliminaires du PIB et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous mettions sous surveillance rapprochée le seuil des 7 310 points, qui a été enfoncé, sur gap ample, dans une forte volatilité, et dans un niveau de volumes en hausse. Une courte réaction s'est opérée en fin de séance à partir de la borne haute du mince gap du 30 mars, niveau qui reste menacé. Prochaine cible baissière: les 7 088 points, avant une réaction de contestation.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7585.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7234.00 / 7088.00 / 7015.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime