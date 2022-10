CAC 40 : Le gap du 16 septembre, un repère technique qui fait sens

(BFM Bourse) - Le CAC 40 (-0,90% hier à 5 985 points), est, à proximité du seuil hautement symbolique des 6 000 points, proche des points hauts d'une vive réaction technique de contestation. Le potentiel de la réaction est à ce stade défini par la borne haute du gap baissier du 16 septembre, à 6 143 points. L'indice a déjà montré un premier signe d'essoufflement hier, avec la construction, dans des volumes timides, d'un harami. Par ailleurs, l'observation de l'attitude des représentants d'un secteur à fort Bêta actuel, à savoir l'équipement automobile, en dit long sur le manque de confiance du camp acheteur. Valeo a perdu 6,55% et Faurecia 7,70%.

Le marché va rester particulièrement attentif aux indicateurs d'inflation et à ce titre, la composante prix de l'ISM manufacturier américain publié lundi a plutôt soulagé les investisseurs. "La composante « prix payés » est retombé à son plus bas niveau depuis juin 2020" relève Alexandre BARADEZ (IG France). "Et les marchés y ont été sensibles. [...] Cela ne signifie pas que les marchés actions vont tout de suite repartir de l’avant sans se retourner, car il faudra d’autres données de prix pour confirmer un ralentissement tendanciel."

L'emploi américain, et la mesure de ses tensions, vont également constituer, vendredi, un précieux baromètre avec la publication du rapport NFP (Non Farm Payrolls), rapport mensuel fédéral. Hier l'enquête ADP (Automatic Data Processing) en a constitué son traditionnel "avant-goût". Le cabinet privé en ressources humaines met en évidence 208 000 créations de postes dans le secteurs privés (hors agriculture), contre une cible à 200 000.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont symboliquement terminé dans le rouge mercredi, après une séance de résistance à des prises de profits plus importantes. Le Dow Jones s'est contracté de 0,14% à 30 273 points et le Nasdaq Composite de 0,25% à 11 148 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,20% à 3 783 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9900$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 87.80$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous sommes au coeur d'une réaction de contestation, dont la volatilité se mesure à l'aune des dépréciations initiales sur le marché parisien. Et ce alors même que la tendance de fond reste baissière. Nous sommes en phase de définition de l'amplitude d'une figure de latéralisation volatile en large range. La bougie du 04 octobre a d'ailleurs défini l'essentiel de cette amplitude. Un marché hautement technique, donc.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5640.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6143.00 / 6550.00 Support(s) : 5640.00 / 5360.00 / 5100.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime