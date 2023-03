CAC 40 : Le FOMO n'est pas mort

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Avec l'appui d'une confirmation d'un ralentissement de l'inflation, notamment en Allemagne, le CAC aura connu jeudi une séance positive (+1,06% à 7 263 points), sur fond de reflux des craintes entourant le secteur bancaire. L'indice phare parisien a ainsi comblé intégralement le reliquat du gap baissier du 10 mars.

En Espagne, la dynamique des prix s'est clairement calmée. L'inflation a ralenti plus que prévu en mars à 3,3% sur un an en mars après 6% en février. En Allemagne, la hausse des prix a ralenti à 7,8% sur un an après 9,3% en février, en données harmonisées qui servent de référence pour la Banque centrale européenne.

Ce seront au tour des prix PCE (personal consumption expenditures) d'être dévoilés ce vendredi. Il s'agit de la mesure de prédilection de la Fed dans son appréciation de la dynamique des prix, attendu en ralentissement à 0,4% en février, contre 0,6% en janvier. Rendez-vous à 14h30.

Par ailleurs, la solidité du système bancaire continue de concentrer les attentions, même si le climat paraît plus apaisé qu'en fin de semaine passée avec la reprise de Credit Suisse par UBS.

Au chapitre statistique, les inscriptions hebdomadaires aux allocation chômage sont une nouvelle fois ressorties sous la barre des 200 000 nouvelles unités, illustrant s'il fallait davantage, les tensions sur le marché de l'emploi outre Atlantique. En revanche, le PIB américain au T4 a été réajusté légèrement à la baisse, à +2,6% par rapport au T42021.

Côté valeurs, la technologie, la banque et l'équipement automobile ont pleinement participé au rebond du jour, à l'image de Société Générale (+3,20% à 20,77 euros), Faurecia (+3,84% à 19,97 euros), ou Soitec (+4,04% à 145,40 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont grappillé quelques points jeudi, à l'image du Dow Jones (+0,43% à 32 859 points) ou du Nasdaq Composite (+0,73% à 12 013 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,57% à 4 050 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0830$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 73,50$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce vendredi, les prix PCE à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Symboliquement le CAC est allé effacé rapidement le reliquat du gap du 10 mars en séance jeudi, retraçant l'ensemble des pertes subies depuis le début de la crise bancaire. Un passage rapide sous les 7 225 points laisserait augurer un deuxième épisode de correction, tendis que le maintien au-dessus rimerait avec engagement dans une phase de consolidation sous les sommets.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7422.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7422.00 / 7500.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6888.00 / 6740.00

