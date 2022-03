CAC 40 : Le Cac40 reprend son souffle après le rebond

(BFM Bourse) - Après une semaine de rebond sur l’ensemble des indices mondiaux malgré peu de développements dans les négociations sur le conflit russo-ukrainien et une actualité chargée en banques centrales, les indices, et notamment le CAC 40, pourraient reprendre leur souffle en ce début de semaine. Les indices ont d’ailleurs, pour la plupart, effacé la quasi-totalité voire dépassé le pic d’avant l’invasion russe démontrant une certaine résilience malgré le contexte. Aujourd’hui peu de statistiques macroéconomiques pour animer la séance mais des discours de banquiers centraux notamment aujourd'hui à 8h30 pour Christine Lagarde et 17h00 pour Jérôme Powell. Les opérateurs seront attentifs au secteur du pétrole et para pétrolier avec un rebond du pétrole et après l’annonce par l'Arabie saoudite d’une "réduction temporaire" de sa production de pétrole dans l'une des installations du géant Aramco, qui vient d’ailleurs de publier un bénéfice de 110 milliards de dollars, touchée par une attaque des rebelles Houthis du Yémen.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les indices arrivent sur d'importantes zones de résistance. Le Cac40 est bloqué entre un niveau de résistance à la hausse et un gap sous ses pieds entre les 6500 et les 6400 points. On pourra à minima revenir sur la borne haute de ce gap voire anticiper le comblement du gap si l'indice ne donne aucune indication de rebond à l'approche des 6480 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6760.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6760.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6484.00 / 6385.00 / 6055.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime