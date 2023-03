CAC 40 : Le Cac40 attend les PMI

(BFM Bourse) - Les indices européens ne lâchent pas leur rebond et s’apprêtent à tester une nouvelle fois les résistances au dessus de leurs têtes alors que les indices PMI sont attendus ce jour. Entre 9h00 et 11h00 une batterie de PMI partout en Europe va être publiée et renseignera sur la bonne tenue, ou non, de l’activité manufacturière et dans les services. Sur le plan microéconomique on surveillera notamment Virbac. En effet, le laboratoire vétérinaire a confirmé ses objectifs pour 2023, après avoir atteint sa prévision de rentabilité en 2022. Le résultat net part du groupe s'est établi à 122 millions d'euros, contre 113,2 millions d'euros en 2021. Le chiffre d'affaires ressort à 1,22 milliard d'euros, en croissance de 9,6% à taux de change et périmètre constants. Casino et Rallye devraient aussi être sous les feux des projecteurs mais pour de mauvaises raisons. L'agence de notation financière Moody's a abaissé sa note sur le groupe Casino de "B3" à "Caa1", avec perspective négative. En 2022, si la dette nette de Rallye est restée stable à 2,82 milliards d'euros, celle de Casino, elle, ressort à 6,37 milliards d'euros, en augmentation de 512 millions d'euros. Les deux titres accusaient de fortes baisses en séance hier. Dans l'après midi ce sont les PMI américains qui prendront le relais et qui pourraient animer cette fois-ci la tendance.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice parisien est sous résistance à court terme. Les moyennes mobiles 20 et 50 périodes jouent toujours leur rôle de résistances elles aussi. On surveillera les replis vers les 7000 points pour repartir à l'achat à court terme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7225.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7225.00 / 7422.00 Support(s) : 7000.00 / 6740.00 / 6420.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

