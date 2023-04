CAC 40 : Le Cac au zénith

(BFM Bourse) - Le Cac40 affiche une solide performance grâce à la bonne tenue de LVMH après sa publication de ses résultats. Aujourd'hui c'est au tour d'Hermès de publier son chiffre d'affaires. Outre atlantique cet après midi les regards seront tournés vers les banques américaines notamment JPMorgan Chase & Co, Citi, Wells Fargo ou encore sur le célèbre gestionnaire d'actifs BlackRock. On notera aussi la publication de la première pondération du Dow Jones avec UnitedHealth Group. En plus de ce volet microéconomique, les opérateurs devront également traiter les données macroéconomiques à savoir les ventes au détail à 14h30, heure française, puis la confiance des consommateurs de l'indice Michigan à 16h00. Par ailleurs, hier était publié l'indice des prix à la production. Il en ressort que les prix à la production américains ont chuté à leur plus bas niveau depuis janvier 2021. En effet, l'indice des prix à la production a baissé de 0,5 % le mois dernier, affichant ainsi une augmentation annuelle de 2,7 % contre une hausse de 4,9 % en février. Ces dernières données viennent alimenter les probabilités de voir la Fed poursuivre le ralentissement du resserrement monétaire à travers ses taux directeurs. Du côté de la Banque Centrale Européenne, BCE, en revanche, on attend une poursuite de la hausse de ses taux d'intérêt en raison d'une inflation sous-jacente encore trop élevée. La prochaine décision de la banque centrale pourrait être une augmentation de 25 ou 50 points de base, selon Bostjan Vasle, membre du Conseil des gouverneurs et gouverneur de la banque centrale de Slovénie.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement l'indice parisien est toujours haussier. Un test des 7500 points dans les prochaines heures constituerait la phase finale haussière de court terme. Il faudra alors patienter d'avoir un retour vers les moyennes mobiles et les 7300 points pour se positionner à nouveau dans le sens de la tendance. Si l'indice cassait en clôture les 7300 points on assisterait alors à la première dégradation technique de court terme avec comme objectif le gap laissé ouvert dans la zone des 7200 points. En attendant l'indice devrait se stabiliser au contact de ses records historiques.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l’indice CAC 40 cote au dessus du support à 7400.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 7500.00 Support(s) : 7400.00 / 7234.00 / 7015.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime