CAC 40 : Latéralisation pour l'Ascension ?

(BFM Bourse) - Ce jeudi, pourtant férié (Ascension), le marché parisien restera ouvert, et ce dans des conditions habituelles d'horaires et de négociations. Le niveau de participation, mesuré par les volumes, en l'absence d'une grande frange d'opérateurs, devrait toutefois rester faible.

Dans l'immédiat, le CAC 40 continue sa petite dérive, dans des volumes décroissants, sous une oblique à forte pente, le poids de la question inflationniste sur l'appétit pour le risque se faisant pleinement sentir.

Matrice de travail nouvelle désormais: "les marchés actions sont devenus plus sensibles aux déceptions sur les données macroéconomiques", relève Alexandre Baradez, responsable de l’analyse marchés chez IG France. Depuis 2020, "les mauvais chiffres étaient alors accueillis relativement favorablement car ils étaient la garantie que les banques centrales allaient rester accommodantes encore longtemps et les bons chiffres économiques ainsi que les résultats d’entreprises meilleurs qu’attendus étaient également salués à la hausse par les marchés financiers. Mais le contexte a changé." tranche M Baradez.

C'est dans ce contexte de sensibilité accrue des marchés actions aux publications que les investisseurs ont lu hier la publication des commandes de biens durables aux Etats-Unis, qui ont manqué les attentes, ce qui porte à 5 le nombre d'indicateurs majeurs sous le consensus depuis le début de la semaine. Prochain rendez-vous majeur, outre le PIB américain ce jour, les prix PCE outre Atlantique demain.

Côté valeurs, la Compagnie des Alpes (+14,50% à 15,16) s'est distinguée, en tête du compartiment B de la cote parisienne (moyennes capitalisations). Malgré les incertitudes économiques du moment, le groupe de loisirs a présenté un très bon premier semestre qui l'incite à avancer d'un an son objectif de dépasser ses résultats d'avant la pandémie, d'autant que la saison estivale se présente bien pour le moment. Par ailleurs, Bonduelle (+5,10% à 16,48 euros) a profité de son côté du projet de cession à des institutionnels québécois de 65% du capital de sa filiale Bonduelle Americas Long Life (BALL, dédiée à la transformation et la commercialisation de légumes en conserve et en surgelé, aux États-Unis et au Canada) sur la base d'une valeur d'entreprise de 850 millions de dollars.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont gagné un peu de terrain après des Minutes sans surprise. Le Dow Jones a grappillé 0,60% à 32 120 points, tandis que le Nasdaq Composite retrouvé un peu d'allant (1,51% à 11 434 points), groggy la veille en raison du profit warning de Snap Inc. Enfin, le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 0,95% à 3 978 points, en restant sous le seuil symbolique des 4 000 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0680$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 110,70$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce jeudi, pour les Etats-Unis, les données préliminaires du PIB trimestriel à 14h30, ainsi que les ventes de logements en cours à 16h00.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du jour.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Nous évoquions en préambule la droite oblique à pente fortement baissière sur le CAC 40: nous l'avons représentée en noir sur le graphique journalier de l'indice phare. Cette oblique a le double avantage de mettre en lumière criarde la décroissance des points hauts successifs, et de visualiser le potentiel d'un rebond purement technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6380.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6086.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6380.00 / 6760.00 Support(s) : 6086.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime