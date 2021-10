CAC 40 : La tension monte d'un cran, clôture hebdomadaire sous surveillance

(BFM Bourse) - Deuxième marubozu noir de la semaine, tracé jeudi, marquée par une mobilisation du camp vendeur tout au long de la séance. Le questionnement nerveux, l'interrogation, le suspense dont on pourrait bien se passer s'intensifient sur le marché, sur une possible faillite du chinois Evergrande, sur le risque pas encore écarté à ce stade d'un nouveau shutdown administratif aux États-Unis, sur les répercussions des pénuries d'électricité, en particulier en Chine. Et ce sur fond d'échauffement désormais chronique des rendements des obligations d’État à 10 ans de part et d'autre de l'Atlantique. L'indice CAC 40 a perdu jeudi 0,62% à 6 520 points. Une clôture sur les points bas hebdomadaires ce vendredi soir viendrait ternir davantage le tableau technique.

Le bilan mensuel de septembre à Paris est négatif (-2,40%). Le trimestriel est neutre (+0,19%), avec le tracé d'une bougie trimestrielle en doji d'école.

Au chapitre statistique jeudi, le taux de chômage en Zone Euro est ressorti à un niveau stable, conforme aux attentes, à 7.5% de la population active, au sens du BIT (Bureau International du Travail). A signaler outre Atlantique, une révision à la hausse du PIB T2 (+6.7% en rythme annuel) et des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage en hausse surprise (362 000 nouvelles inscriptions).

Côté valeurs, après les dossiers de croissance, du luxe et des technologies au coeur de la semaine, c'est au tour des titres "Value" de subir des dégagements importants. Ainsi jeudi, Saint Gobain a perdu 2,38% à 58,24 euros, Safran 2,54% à 109,66 euros, Accor 2,83% à 30,95 euros, et Air France, lanterne rouge du compartiment A de la cote, 7,52% à 4,233 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, même rotation dans les styles de valeurs, en défaveur particulièrement des titres de croissance. Le Dow Jones a perdu jeudi 1,59% à 33 843 points, alors que le Nasdaq Composite parvenait à limiter ses pertes (-0,44% à 14 448 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 1,19% à 4 307 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1580$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 75.10$.

A suivre à l'agenda statistique ce vendredi, à suivre en priorité une batterie d'indicateurs manufacturiers (PMI bay IHS Markit) en Europe ce matin. Les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro seront dévoilées à 10h00. A suivre également les premières estimations de l'indice des prix à la consommation en Zone Euro à 11h00. Pour les Etats-Unis, deux rendez-vous à cocher à l'agenda: le PMI manufacturier (ISM) à 16h00, ainsi que les données révisées de l'indice de confiance du consommateur (U-Mich) à 16h00 également.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La mobilisation du camp vendeur s'est construite, dans un niveau de participation important, mardi, tout au long de la séance, validant le passage dans une base de travail inférieure à la moyenne mobile à 100 jours (en orange), dont la pente haussière est de plus en plus faible, et balayant le gap haussier du 22 septembre. Une large bande entre 6 250 et 6 590 points peut désormais accueillir les oscillations hachées du marché. Le très mince corps de la bougie de mercredi est intégralement dessiné dans l'amplitude du corps de la bougie précédente, dans des volumes bien plus faibles, montrant l'absence de reprise en main durable des acheteurs, encore peu motivés à l'idée de reprendre une stratégie d'achats massifs inconditionnellement. La clôture hebdomadaire sera déterminante pour la suite.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6590.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6590.00 / 6720.00 / 6960.00 Support(s) : 6350.00 / 6250.00 / 6000.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime