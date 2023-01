CAC 40 : La semaine des banques centrales

(BFM Bourse) - Une respiration des cours se profile sur l'indice CAC 40, à l'approche d'échéances monétaires majeures: le FOMC de la Fed mercredi et l'issue du Conseil des Gouverneurs de la BCE jeudi.

La Reserve Fédérale pourra s'appuyer sur une confirmation, publiée vendredi, du ralentissement de la dynamique des prix PCE (Personal Consumption Expenditures), sa mesure de prédilection d'appréciation de l'inflation. C'est ce chiffre, en données annualisés, qu'elle "pilote" pour arriver à l'objectif de 2%. Sans surprise, les prix, hors alimentation et énergie, ont progressé de 0,3% en décembre, en rythme mensuel. Sur un an, cette inflation dite "sous-jacente" a ralenti à +4,4%.

Des statistiques qui entretiennent la perspective que la Réserve fédérale américaine soit moins déterminée à remonter ses taux la semaine prochaine. D'ailleurs, la probabilité que la Fed resserre ses taux directeurs de 0,25 point est de 98,1% selon l'outil FedWatch.

Côté BCE, "Christine Lagarde va encore une fois devoir convaincre que ce mouvement est loin d'être terminé. Inflexible dans son mandat de lutte contre l'inflation, une hausse de 50 bp est désormais acquise pour cette réunion de février. Toute l'attention se portera sur les annonces pour la suite : quel rythme en mars ? quel niveau terminal pour le taux de dépôt et à quel horizon ?", s'interroge Julien Russo, gérant de portefeuille, Swiss Life Asset Managers France.

Dans une note de marché astucieusement intitulée "la BCE montre qui est le boss du marché", les stratégistes de Nomura soutiennent qu'une hausse de 50 points de base est quasiment acquise. Alors que les dernières publications statistiques européennes en date, en particulier les PMI et l'IFO allemand, ont apporté leur lot de soulagement, "la BCE utilisera probablement cette perspective positive sur l'activité comme justification pour continuer à resserrer agressivement sa politique à court terme, et pour susciter des inquiétudes quant à la la résilience de la croissance qui pourrait conduire à une inflation sous-jacente encore plus persistante", poursuivent les stratégistes de la banque japonaise.

Côté valeurs, LVMH a fini sur une note étale après la publication d'une copie annuelle record. JCDecaux clôture en hausse de 3,1% après avoir publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre et alors que Barclays a relevé son conseil à "surperformance" contre "neutre". La plus forte progression du jour est néanmoins signée par Solutions 30 qui a pris 23,1%. Le groupe a publié ses revenus au titre de 2022 et a connu une fin d'année "plus dynamique que prévu", souligne TP ICAP Midcap.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé dans le vert, à l'image du Dow Jones (+0,08% à 33 978 points) et surtout du Nasdaq Composite (+0,95% à 11 621 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grappillé 0,25% à 4 070 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0860$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 79.00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce lundi, les données préliminaires du PIB allemand à 10h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

On notera l'accroissement de l'écart, à ce stade, entre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), et sa consœur à 50 jours (en orange), à biais haussier marqué. Un message haussier de fond, donc, qui peut être momentanément brouillé par des tentations accrues de prises de profits.

Dans l'immédiat, l'indice "tient", au-dessus des 7 000 points symboliques, qui sert de base d'appui technique intermédiaire. Le tracé d'un doji à ce stade de l'avancée, après de surcroit un nouveau petit gap, n'est pas synonyme d'indécision, comme vu plus haut, mais de simple temporisation au sein d'un trend acheteur.

Seule une rupture de la moyenne mobile à 20 jours, à l'instar du 15 décembre dernier, viendrait catalyser un mouvement de repli prononcé.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7180.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7180.00 / 7422.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

