CAC 40 : La prudence s'installe, sous les 5 000 points symboliques

(BFM Bourse) - A l'issue d'une séance sans relief mardi, le CAC 40 est tout de même parvenu à maintenir en clôture ses maigres gains (+0,28% à 4 889 points), le marché capitalisant sur d'encourageants indicateurs avancés industriels de part et d'autre de l'Atlantique, publiés hier, et se montrant confiant sur la capacité d'entente des Parlementaires américains sur le vote d'un nouveau volet du plan de relance. Le net reflux du nombre de nouvelles infections quotidiennes au coronavirus aux Etats-Unis, reflux qui tend à se confirmer, a détendu l'ambiance.

Pour rappel, sur les PMI industriels, en particulier, en Allemagne, le PMI industriel pour juillet ressort à 51.8 et pour la France à 52.4. Un bol d'air au-dessus des 50 points, qui sépare par construction, une contraction d'une expansion du secteur considéré. Pour l'ensemble de la Zone Euro, l'indicateur ressort à 51.8 en juillet, contre 47.4 en juin, et un point bas à 33.4 en mai.

Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit, a commenté les derniers chiffres de l'enquête PMI: "Le secteur manufacturier de la zone euro a entamé le troisième trimestre sur une note très positive, la production enregistrant en effet sa plus forte hausse depuis plus de deux ans en juillet, portée par un rebond encourageant de la demande. De fait, les nouvelles commandes ont augmenté à un rythme plus soutenu que la production en juillet, tendance laissant anticiper une poursuite de la croissance des niveaux d'activité dans les usines de la zone euro en août. La hausse des carnets de commandes a également contribué à un regain de confiance dans le secteur, celle-ci retrouvant en juillet un niveau conforme au pic atteint en janvier dernier, soit avant la pandémie".

Aux Etats-Unis le PMI (ISM), traditionnellement à plus fort impact que le PMI d'IHS Markit a également battu la cible, en ressortant en nette hausse à 54.2.

Ce sera au tour des PMI Services d'animer la séance de ce mercredi.

Au chapitre statistique hier, dépassement de cible à signaler concernant les prix à la production de juin en Zone Euro et les commandes industrielles américaines, en hausse de 6,2% en rythme mensuel, pour juin également.

Côté valeurs, Natixis (+7,85% à 2,24 euros) a pris la tête du compartiment A de la cote parisienne. La filiale cotée du groupe mutualiste BPCE a profité de relèvements d'objectifs de plusieurs analystes pour enregistrer une nette hausse mardi matin, en dépit d'un deuxième trimestre consécutif dans le rouge. Le départ du directeur général François Riahi est également bien accueilli par les investisseurs.

Rebond technique significatif pour les valeurs de l'aérien, de l'aéronautique et du tourisme au sens large, Safran prenant 2,97% à 92,28 euros, Airbus 3,06% à 65,68 euros, ADP 3,56% à 82,95 euros, Accor 3,91% à 22,30 euros, et Air France 5,19% à 3,545 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices actions ont clôturé la séance de mardi en hausse mesurée, mais réelle, dans des volumes en contraction, à l'image du Dow Jones (+0,62% à 26 828 points, ou du Nasdaq Composite (+0,35% à 10 941 points), au zénith. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,36% à 3 306 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1800$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 41.60$.

À l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité une batterie d'indicateurs avancés de type PMI dans des les services. Les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro seront connues à 10h00 et pour les Etats-Unis à 15h45. A suivre également outre Atlantique, l'enquête du cabinet privé en ressources humaines ADP à 14h30, sur l'emploi de juillet, avant goût avant la publication du rapport NFP vendredi. A suivre également le PMI non manufacturier (ISM) à 16h00 et les stocks de brut à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Alors qu'il végétait sous les 5 000 points (barrière psychologique), sous le gap ample du 24 juillet, pour rappel construit de part et d'autre des 5 000 points, l'indice CAC 40 a donné le sens d'un directionnel court terme, en parcourant sur une seule séance jeudi 30 la quasi intégralité d'une base de travail entre 4 800 (environ les points bas du 25 juin) et les 5 000 points évoqués. Il vient ainsi de définir, en dévissant, l'amorce d'une nouvelle jambe, dans le même sens - baissier -, que celui du trend primaire. La confirmation du refroidissement brutal d'ambiance, vendredi, avec une clôture exactement sur les points bas journaliers et hebdomadaires, a achevé de redéfinir ce cadre, d'autant que les volumes se sont réveillés sur les deux dernières séances de la semaine passée. La moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) s'est alors brutalement infléchie à la baisse.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice Nasdaq Composite à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 4900.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 4770.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 4900.00 / 5000.00 / 5070.00 Support(s) : 4770.00 / 4691.00 / 4368.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

