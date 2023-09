CAC 40 : La mesure des tensions sur l'emploi américain est essentielle

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

En attendant le rapport fédéral mensuel sur l'emploi américain (NFP à 14h30 ce vendredi), l'indice CAC 40 a terminé la séance de jeudi dans le rouge (-0,65% à 7 316 points), précipitant le bilan mensuel à -2,42% pour le mois d'août.

Pas de "bonne surprise" concernant l'inflation, de part et d'autre de l'Atlantique. De ce côté-ci de l'océean, elle s'est inscrite à 5,3% en août, stable par rapport à juillet. Mais les économistes attendaient un taux plus bas, à 5,1%. De l'autre côté de l'océan, avec une publication des prix PCE de juillet en hausse de 0,2%, conforme à la cible. Pas de quoi faire refluer davantage les Treasuries 10 ans, qui gravitent désormais sagement vers les 4,11%, dans l'attente du rapport fédéral sur l'emploi américain.

Le NFP va-t-il confirmer une baisse des tensions sur le marché de l'emploi, entrevue cette semaine avec les JOLTS (ouverture de postes) et l'enquête du cabinet en ressources humaines ADP ? Qu'en est-il des attentes, concernant ce rapport NFP (pour Non Farm Payrolls) ?Tout d'abord une stabilisation du taux de chômage à 3,5% de la population active; une modération de la hausse des salaires horaires moyens, à +0,2% ensuite; et enfin, des créations de postes dans le secteur privé hors agriculture, à 169 000, contre 187 000 en juillet. Verdict à 14h30.

"La force du marché de l’emploi maintient par ailleurs une tension sur les salaires. La trajectoire inflationniste est donc favorable mais le combat n’est pas gagné pour autant", synthétise Emmanuel Auboyneau, Gérant associé AMPLEGEST. "Il nécessite une politique monétaire toujours restrictive pendant encore de nombreux mois. La situation est comparable en Europe avec une inflexion des prix réelle mais un niveau d’inflation toujours trop élevé au regard des critères requis."

Côté valeurs, Pernod-Ricard a beaucoup souffert en Bourse, abandonnant 6,74% à 181,2 euros, le groupe de spiritueux suscitant de la déception sur sa croissance sur le continent américain. Aspiré dans ce sillage, Remy Cointreau était également mal orienté (-3,08%).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices ont terminé la séance de jeudi loin de leurs points hauts respectifs de séance, et en ordre dispersé, le Dow Jones perdant 0,48% à 34 721 points et le Nasdaq Composite parvenant à préserver in extremis 0,11% à 14 034 points. Equilibré dans sa composition, le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,16% à 4 507 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0840$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 83,50$.

A l'agenda ce vendredi, à suivre en priorité le rapport NFP (Non Farm Payrolls) sur l'emploi privé américain à 14h30 et l'ISM manufacturier à 16h00. En attendant, publié dans la nuit un indicateur d'activité industrielle chinois (PMI Caixin) est repassé au-dessus de la barre des 50 points, créant une agréable surprise.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Du 10 au 18 août, d'un trait, l'indice phare tricolore a fondu d'une borne à l'autre du vaste losange aplati (diamant) qui concentre ses oscillations nerveuses depuis le 24 mai, en rompant au passage la ligne d'encolure d'une figure chartiste baissière à 7 250 points. Une poursuite des oscillations au sein du diamant est envisagée. Toute sortie de ce dernier donnera un directionnel à condition que les volumes, et une fédération sectorielle, soient au rendez-vous...

Des signes de fatigue au sein même de ce diamant sont déjà perceptibles. L'englobante baissière du 24 août, au niveau de la ligne médiane du losange, en est un. Le test de la borne haute du losange ce jeudi, et la structure finale de la bougie hebdomadaires, vendredi après le NFP, seront décisives. Attention à la formation d'une potentielle combinaison de bougies en trois corbeaux noirs ce vendredi.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7500.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7500.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00 / 6885.00

