CAC 40 : La géopolique au centre des préoccupations

(BFM Bourse) - Hier les bourses européennes suivaient de près les développements géopolitiques concernant Taïwan. Aujourd'hui la visite de Nancy Pelosi et les mouvements chinois dans la région seront à nouveau scrutés de près par les opérateurs. En début de journée les investisseurs vont également prêter attention aux PMI en France, Allemagne, Italie et de la zone euro. Sur le plan microéconomique Axa, Veolia et Société Générale viennent de publier et pourraient se faire remarquer en séance. Les publications américaines pourraient aussi animer la séance avec notamment Under Armour ou encore Moderna qui publient.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement l'indice parisien évolue au dessus d'un gap laissé ouvert par les opérateurs. Les tensions géopolitiques pourraient faciliter les prises de bénéfice après une hausse en juillet. On pourra donc viser la borne basse de ce gap et initier des achat intraday à partir de ce niveau : 6340 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6602.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6602.00 / 6792.00 / 7036.00 Support(s) : 6248.00 / 5900.00 / 5785.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime