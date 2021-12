CAC 40 : La Fed pose les jalons d'une normalisation monétaire

(BFM Bourse) - La Fed achevait hier une réunion de comité de politique monétaire (FOMC), à 20h00 (Heure Française, bien après la clôture donc). La conférence de presse consécutive aura permis de rassurer Wall Street. Ce jeudi, c'est au tour de la Banque Centrale Européenne de passer sur le grill. Elle achève un nouveau Conseil des Gouverneurs.

La Fed a ouvert la voie vers la normalisation, en balisant un peu plus clairement le chemin. Elle envisage un arrêt du programme de rachats obligataires dès le mois de mars, et une progression de trois quarts de points de ses taux, en trois fois, sur l'année à venir. Et ce dans un but de lutte contre une inflation qui n'a plus rien de temporaire. Associée aux nouvelles projections économiques, cet engagement stratégique de la Fed n'a pas été jugé plus "faucon" que prévu, et Wall Street aura apprécié...

Le Dow Jones a gagné 1,08% à 35 927 points, et le Nasdaq Composite 2,15% à 15 565 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 1,63% à 4 709 points.

Ce virage (pas trop serré) était anticipé. "Plusieurs anciens membres de la Fed, comme William Dudley, Dennis Lockhart et plus récemment Narayana Kocherlakota, ont publié des tribunes appelant la Fed à durcir rapidement sa politique monétaire pour ramener l’inflation sur une trajectoire plus acceptable", notait Alexandre Baradez (IG France) avant l'issue du FOMC.

Le CAC 40 a grignoté 0,47% à 6 927 points, l'ensemble des oscillations restant comprise au sein de l'amplitude de la bougie de la veille, les opérateurs étant restés dans l'attente du verdict de la Fed, sans prendre d'initiatives tranchées. Les valeurs de croissance, principalement dans les secteurs de la tech et du luxe, parvenait à faire un peu de "Bêta", à l'image de STMicroelectronics (+2,21% à 42,63 euros), Dassault Systèmes (+2,25% à 52,71 euros), ou Hermes (+2,53% à 1 599,50 euros),

Au chapitre statistique, déception à signaler sur le front de la consommation américaine hier. Les ventes au détail (hors automobiles) n'ont progressé en novembre que de 0,3%, contre une cible à +0.9% et surtout un mois précédent à +1,7%, selon le Census Bureau.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1300$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 71,80$.

A suivre à l'agenda ce jeudi, en priorité, une batterie d'indicateurs d'activité PMI dans les services et l'industrie, en premières estimations pour le mois en cours. Les données synthétiques seront publiées à 10h00. Côté américain, à suivre l'indice manufacturier Empire State et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30. Le rapport sur l'industrie sera publié à 15h15.

A suivre la décision de politique monétaire de la BCE à 13h45 et la conférence de presse à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Une ouverture en forte hausse est attendu ce mercredi dans le sillage de Wall Street. Pour autant nous ne sommes pas sorti d'une phase volatile en large bande. La reprise d'un rally acheteur inconditionnel n'est plus à l'ordre du jour. Une poursuite d'oscillations nerveuses en bande large est à envisager. Bande dont l'amplitude est désormais définie, entre 6 650 et 7 185 points. Entre ces deux bandes, des oscillations nerveuses et hachées sont à anticiper. La forme que prendra la consolidation sera riche d'enseignements.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 6894.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 7030.00 / 7185.00 Support(s) : 6894.00 / 6728.00 / 6656.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime