CAC 40 : La FED ne relève ses taux « que » de 0.75%

(BFM Bourse) - C’est fait ! Le grand événement de la semaine est passé et plutôt bien passé. La FED ne relève ses taux « que » de 0.75% et non de 1% comme redouté par certains. Surtout, il n’y aura d’autres fortes hausses que si l’inflation ne veut pas accéder à un pic. Or, celui-ci n’est peut-être pas loin voire déjà atteint. A être encore plus optimiste, il n’y aurait pas de récession à venir (thèse du gouvernement américain). Aussi, les indices américains ont salué la politique de la FED avec une envolée des cours notamment pour le Nasdaq. Une bonne nouvelle arrive rarement seule. Alphabet rassure, Microsoft déçoit mais promet des jours meilleurs. Le secteur technologique est donc à la fête et galvanise les marchés. Le CAC 40 devrait ainsi continuer sur sa lancée. Hier, il s’était clairement affranchi des 6200 points et ce sans attendre l’issue de la réunion de la FED. Il lui reste aujourd’hui à reconquérir les 6300 points S’il faut un petit bémol, ce serait de se souvenir que le mois dernier, la décision de la FED avait suscité l’emballement des acheteurs mais dans la foulée les opérateurs se sont mis à réfléchir et à peser les inconvénients d’un secteur obligataire devenu très attractif. Alors, bis repetita ?

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC 40, baromètre de référence, aussi imparfait soit il, de la Bourse de Paris, est au-dessus des 6200 points et il pourrait clairement s'installer au-dessus de ce seuil voire au-dessus des 6300 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est positif sur l'indice CAC 40 à court terme. On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6130 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6500.00 Support(s) : 6180.00 / 6130.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

