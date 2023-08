CAC 40 : La consolidation se met en place

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges. Les investisseurs respirent après la dégradation de la note sur la dette américaine. Les indices américains ont affiché une première baisse d'ampleur, un évènement rare ces dernières semaines. L'actualité macroéconomique ce jour va maintenir la pression : batterie de PMI ce matin en Europe puis les inscriptions hebdomadaires au chômage cet après-midi à 14h30, heure française, aux États-Unis. Ensuite seront publiés le PMI Services et l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Du côté des valeurs, Teleperformance lance ce jour un nouveau programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 500 millions d'euros, la plupart des actions rachetées devant être annulées. Le groupe bancaire Société Générale dépasse les attentes et est revenu dans le vert au deuxième trimestre avec un bénéfice net de 900 millions d'euros. On notera aussi qu'Axa a publié en ligne avec les attentes. Veolia confirme ses objectifs. Ce soir les publications d'Apple et d'Amazon après la séance américaine seront d'importance.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement l'indice parisien vient donc de réintégrer son range. Si des rebonds sont observés vers les 7400 points ils offrent une opportunité de vente à court terme pour viser le bas du range sur les 7084 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7410.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

