CAC 40 : La capacité à préserver les 5 000 points cette semaine sera essentielle

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 a terminé la séance de vendredi en légère baisse de 0,26% à 5 002, en parvenant donc à préserver le seuil symbolique des 5 000 points, pour un bilan hebdomadaire dans le vert (+2,18%). Les investisseurs auront accueilli favorablement les grandes lignes directrices de la stratégie de la Fed.

J. Powell a donné jeudi les grandes lignes de l'inflexion stratégique de la Fed pour les années à venir. Il a officialisé une inflexion majeure de la politique de l'institution en affirmant qu'elle se laisserait guider avant tout par le niveau de l'emploi, quitte à laisser "modérément" filer l'inflation au-delà de son objectif de 2% de hausse annuelle des prix. Schématiquement, ce seuil ne devient plus une limite haute mais un objectif à atteindre en moyenne dans la durée, ce qui signifie que la Réserve fédérale tolérera un niveau supérieur s'il le faut pendant un certain temps, après une phase d'inflation trop faible. Le message envoyé est celui de l'assurance d'un soutien monétaire dans la durée.

"Jerome Powell n'a fait qu'officialiser le virage ultra accommodant pris par la banque Centrale américaine depuis le début de la crise du Covid-19.", a commenté Eric Bourguignon, membre du Directoire de Swiss Life AM. "En évacuant le risque inflationniste de ses préoccupations, il a en effet implicitement reconnu que les taux directeurs de la Fed seraient maintenus durablement bas.", a poursuivi M. Bourguignon.

Emmanuel Auboyneau, Gérant Associé d'Amplegest, a commenté: "la réunion du 28 août a permis à Jerome Powell de préciser sa politique monétaire pour les trimestres à venir. La priorité actuelle est bien l’emploi et non plus l’inflation. La FED pourrait laisser l’inflation dépasser ponctuellement son objectif car elle ne vise désormais plus une inflation de 2% qu’en moyenne et sur la durée. Cette annonce laisse augurer une longue période sans hausse des taux. C’est donc un discours important dans la mesure où il fixe un cap clair pour au moins les deux prochaines années. Tout pour la croissance, l’inflation devient une variable secondaire."

Au chapitre statistique, quelques chiffres à signaler côté français vendredi: la confirmation en deuxième estimation de la chute du PIB au deuxième trimestre, à -13,8% selon l'INSEE. En revanche, les dépenses des consommateurs en France n'ont progressé en juillet que de 0,5%, contre 1.2%, et un rattrapage de 10.3% en juin, au sortir du confinement. Côté américain, si les signaux sur la balance commerciale et les données préliminaires de stocks des grossistes (juillet) sont plutôt décevants, la dynamique des revenus (+0,4%) et dépenses (+1,9%) des ménages a en revanche nettement dépassé la cible.

A noter que le PMI chinois pour l'industrie (août), publié dans la nuit, est ressorti à 51 points, en ligne avec les attentes.

Côté valeurs, les bancaires ont bénéficié d'un mouvement d'achat significatif vendredi, à l'image de Natixis (+1,74% à 2,454 euros), Société Générale (+3,09% à 14,154 euros), Crédit Agricole (+3,25% à 8,896 euros) ou BNP-Paribas (+3,25% à 8,896 euros). Incluons CNP, côté assurances, avec une progression de 2,66% à 11,57 euros.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de vendredi en hausse, les investisseurs montrant leur soulagement après une semaine à haut risque sur le plan monétaire. Le Dow Jones a gagné 0,57% à 28 653 points et le Nasdaq Composite 0,60% à 11 695 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,67% à 3 508 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1900$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 43.00$.

À l'agenda statistique ce lundi, à suivre en priorité les prix à la consommation à 10h00 en Italie. A suivre demain une batterie d'indicateurs d'activité industrielle en Europe (PMI).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bougie hebdomadaire, bien que souffrant d'une mèche haute, n'a pas été détériorée outre mesure vendredi et surtout, le seuil hautement symbolique des 5 000 points a été préservé en clôture.

La formation de harami baissier, que nous pressentions pour la séance de mercredi 12 août, s'est finalement concrétisée jeudi 13, après extension haussière au-dessus du seuil psychologique et graphique des 5 000 points. Nous précisions vendredi 14 que "toute rupture de ce seuil avec transformation de la bougie hebdomadaire viendrait envoyer un signal d'alerte." L'alerte se déclencherait de nouveau très rapidement en cas de nouvelle clôture sous les 5 000, surtout en données hebdomadaires.

Avis neutre dans l'immédiat, notamment au regard de la faiblesse des volumes enregistrés sur la séance de mercredi 26 août.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5132.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 1R82S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5132.00 / 5509.00 Support(s) : 5000.00 / 4770.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime