CAC 40 : La bougie hebdomadaire traduit un soulagement intense

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Très belle dernière séance du premier semestre pour le CAC 40, qui dans le sillage de Wall Street et de la publication des prix PCE, a pris de la hauteur (+1,19%), jusqu'à inscrire en séance un point haut inédit depuis le 23 mai.

"Les actifs risqués, portés par les signes de résilience de l’activité US, résistent à la hausse des rendements obligataires", synthétise Jeanne Asseraf-Bitton, Responsable de la Recherche et Stratégie BFT IM, qui relève notamment des "signes de mieux dans l’immobilier, commandes d’équipements (proxy de l’investissement) en hausse modérée et PIB du 1er trimestre révisé en hausse à +2% (Q/Q annualisé). Toutefois, la consommation marque le pas en mai. La confiance des entreprises se redresse en juin et le moral des ménages s’améliore avec les attentes sur l’emploi. Le déflateur de la consommation ralentit plus que prévu à 3.8% l’an au total mais décélère à peine à 4.6% l’an hors alimentation et énergie (mesure cible de la Fed)."

La semaine passée aura en effet concentré des repères majeures, dont les cibles auront été dépassées significativement. Citons notamment le "Conference Board" de confiance des consommateurs, les commandes de biens durables ou encore l'indice manufacturier de la Fed de Richmond.

Le personal consumption index, pour le mois de mai, est ressorti en hausse mensuel de 0,3%, conforme aux attentes. De ce côté-ci de l'Atlantique, les prix de détail ont progressé de 5.4% en rythme annualisé, à comparer à un consensus de 5.5%, selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. L'Institut publiait également le taux de chômage dans l'union monétaire, stable à 6.5%. Par rapport à mai 2022, le chômage a diminué en volumes et de 227 000 dans la zone euro.

Côté valeurs, Engie s'est apprécié 1,5% après avoir déjà gagné 4% jeudi. Le groupe énergétique a relevé ses prévisions de résultats pour l'exercice 2023 grâce aux bonnes performances de son activité GEMS (Global Energy Management & Sales), sa division de trading, fourniture et gestion des risques d'actifs énergétiques. La veille, le groupe avait été porté par son accord avec la Belgique sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires. Un accord qui a pour vertu de donner de la visibilité au groupe sur le coût de traitement des déchets nucléaires. Société Générale a avancé de 1,1%, bénéficiant d'un changement de recommandation de Deutsche Bank qui est passé d'"acheter" à "conserver" sur la valeur.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont significativement progressé vendredi, à l'image du Dow Jones (+0,84% à 34 407 points) et surtout du Nasdaq Composite (+1,45% à 13 787 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,23% à 4 450 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0890$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 70,70$.

A l'agenda ce lundi, à suivre en priorité une batterie d'indicateurs d'activité PMI industriel pour le mois de juin (données synthétique pour la Zone Euro à 10h00) et le PMI manufacturier ISM américain à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La bougie hebdomadaire de la semaine passée montre le soulagement d'une communauté financière qui assiste concomitamment à un soft landing de l'économie américaine, sans nouvelle mauvaise surprise sur le front de l'inflation. Les prochains niveaux de résistance sont situés à 7 500 puis 7 585 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7410.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7088.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7410.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7088.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime