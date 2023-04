CAC 40 : L'optimisme perdure

(BFM Bourse) - Après un long week-end les investisseurs vont devoir faire face à de multiples informations. Tout d’abord, ils surveilleront d’un œil les développements autour de la situation géopolitique notamment auprès de la Chine et de Taïwan. Durant trois jours, l'armée chinoise a mené des manœuvres militaires autour de l'île de Taïwan simulant des bombardements ciblés notamment. Taïwan aurait détecté 11 navires de guerre et 59 aéronefs chinois autour de l'île. Parmi ces derniers, des bombardiers H-6 à capacité nucléaire armés de missiles réels ont été détectés. Autre sujet de préoccupation macroéconomique, cette semaine des données d’inflation vont être publiées outre atlantique. Les dernières données provenant de Chine sont rassurantes. L'indice des prix à la consommation de la Chine a augmenté à son rythme le plus lent en 18 mois en mars. La hausse de 0,7% en glissement annuel de l'IPC a été inférieure aux attentes des analystes qui attendaient une augmentation de 1%. Du coté des valeurs et alors que la saison de publication des résultats va débuter cette semaine notamment aux États-Unis avec le secteur bancaire, Airbus manifeste toujours les pressions des chaines d’approvisionnements avec comme conséquence des livraisons qui diminuent. Elles ont atteint 127 appareils au premier trimestre, soit un recul d’environ 10%. Le groupe a par ailleurs annoncé un contrat avec l'opérateur chinois GDAT pour la livraison de 50 hélicoptères H160. Alors que le titre Alstom était en difficulté, le groupe a annoncé avoir remporté un contrat d'exploitation et de maintenance auprès de l'administration américaine des transports du Maryland d’une valeur potentielle de 1,2 milliard d'euros sur quinze ans.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement l'indice parisien devrait ouvrir avec un gap haussier ce matin au contact de ses précédents records. L'indice devrait ensuite refluer pour chercher des acheteurs dans la zone des 7200 points. L'attentisme devrait prendre le dessus alors que de nombreux évènements sont attendus cette semaine notamment après un long week-end sans transactions.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l’indice CAC 40 cote au dessus du support à 7234.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Positif Résistance(s) : 7400.00 / 7500.00 / 7740.00 Support(s) : 7234.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime