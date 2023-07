CAC 40 : L'inflation en vue

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges. Séance moins chargée que lors des précédentes séances en termes d'annonces micro et macroéconomiques. En effet, seulement Legrand au sein du Cac40 annonce ses résultats ce jour. Sur le plan macroéconomique on attend les chiffres de l'inflation à l'échelle européenne à 11h00 heure française. En attendant la publication de ces données les investisseurs vont digérer les nouvelles en provenance de Chine. L'activité manufacturière chinoise s'est contractée pour le quatrième mois consécutif, tandis que la croissance des services a encore ralenti en juillet. L'indice officiel des directeurs d'achat du secteur manufacturier s'est établi à 49,3. L'indice PMI non manufacturier s'est établi à 51,5. Sous 50 cet indicateur indique une contraction pour rappel. Ce week-end, Christine Lagarde a annoncé que l' "On se rapproche du but" d'une inflation à 2%, après avoir "couvert beaucoup de terrain et beaucoup avancé dans ce combat contre l'inflation". Ces propos seront donc testés dés 11h00 ce jour.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice parisien est toujours dans une zone de résistance à moyen terme. On surveillera donc dans les unités de temps inférieures les signaux pour initier des positions courtes.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7500.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7410.00 / 7084.00 / 7015.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime