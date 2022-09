CAC 40 : L'indice s'est fait peur sous les 6 000 points lundi

(BFM Bourse) - L'ambiance de marché reste toujours aussi lourde et nerveuse, à l'approche de l'issue, demain, d'un Comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) pour lequel le scénario d'un relèvement de 100 points de base des Fed Funds n'est pas exclu. Et ce depuis la publication il y a une semaine, de chiffres d'inflation américaine toujours aussi vertigineux. Le ralentissement espéré de la dynamique des prix n'a pas eu lieu à ce stade.

Un scénario à 100 points de base est toutefois perçu comme "irréaliste", pour Thomas Costerg (Pictet Wealth Management), "étant donné le risque d’être perçu comme succombant à la panique, et donc contre-productive." Pour autant, "l'inquiétude réside sur la rapidité des hausses de taux dans un environnement de dette totale très élevée post Covid. Le consommateur américain pourtant revigoré par les mesures budgétaires Covid s’est remis depuis peu à sur-utiliser la carte de crédit, un signe de faiblesse à surveiller."

Le CAC 40, après avoir fait une incursion remarqué sous les 6 000 points en séance lundi, a réagi en séance avec l'appui d'achats à bon compte, pour clôturer en très légère baisse, de 0,26% à 6 061 points. Les secteurs de la technologie, de l'aérien et du luxe, ont participé pleinement à cette réaction, à l'image de Safran (+0,60% à 99,12 euros), Thales (+0,92% à 114,75 euros), Cap Gemini (+1,08% à 168,05 euros), Wordline (+1,24% à 43,44 euros), Hermès (+1,26% à 1 242 euros), Dassault Systèmes (+1,30% à 36,35 euros), STMicroelectronics (+1,55% à 35,795 euros), et Airbus (+1,85% à 93,44 euros).

Côté statistiques, la semaine a débuté sans relief, avant de se densifier en particulier mercredi (FOMC) et vendredi (PMI). Hier, l'indice NAHB du marché résidentiel américain n'a manqué que de très peu la cible.

De l'autre côté de l'Atlantique, même psychologie de marché, avec un léger rebond de contestation sur les principaux indices sur actions, à l'image du Dow Jones (+0,64% à 31 019 points) ou du Nasdaq Composite (+0,76% à 11 535 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,69% à 3 899 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0030$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 85,40$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mardi, les mises en chantier de logements et permis de construire aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'ensemble des gains de la semaine 36 ont été retracés en semaine 37. Si nous évitons de peu la structure en bougie hebdomadaire englobante, l'allure de la bougie de la semaine passée, à ombre haute et sans ombre basse, alerte. L'élan haussier du rebond de contestation amorcé le 02 septembre est cassé, et l'effet d'aspiration du gap du 22 août ne se fait plus sentir. Attention, aucun garde-fou n'est identifiable jusque sur les 6 000 points.

Certes la bougie de lundi 19/09 arbore une ombre basse très significative, mais le positionnement relatif de son corps par rapport à la bougie précédente ne laisse que peu de place au scénario d'un rebond durable.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6364.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6364.00 Support(s) : 6000.00 / 5858.00 / 5785.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime