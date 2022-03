CAC 40 : Kiev prise en étau, le brut flambe à 125$ le baril de WTI

(BFM Bourse) - La puissante vague de dégagements se poursuit à la Bourse de Paris, et dans les principales places boursières européenne de façon générale, alors que les troupes russes sont en position autour de Kiev. Le CAC 40 a lâché 4,97% à 6 61 points vendredi et s'apprête à rompre le seuil symbolique des 6 000 points ce lundi. Depuis le début de l'année, l'indice phare parisien reflue violemment de plus de 15%.

Société Générale, dont l'exposition à la Russie inquiète les investisseurs, a encore perdu un terrain considérable vendredi (-10,03% à 20,805 euros), dans des volumes très nourris. Des dossiers Value comme Alstom (-9,04% à 19,11 euros) ou Veolia Environnement (-8,31% à 25,27 euros), ont subi des reculs violents. L'automobile, avec l'exposition de Renault et les baisses d'immatriculation, le luxe, ou la construction aéronautique avec les craintes de problèmes d'approvisionnement de matières premières spécifiques, étaient également lourdement pénalisés. Un seul titre sur 40 au sein du CAC est parvenu à s'extirper en territoire vert: Thalès (+0,80% à 107,65 euros), par la nature même de ses activités, l'électronique embarqué pour la défense.

Du nouveau au rayon des sanctions économiques, sanctions non sans conséquences sur nos propres économies: les Occidentaux discutent désormais d'un potentiel boycott du pétrole russe. "Cette décision pourrait mettre un peu plus de pression sur la réserve fédérale américaine concernant le resserrement de sa politique monétaire, alors que Jerome Powell a confirmé une hausse de seulement 25 points de base lors du prochain FOMC qui se tiendra la semaine prochaine", pour Vincent Boy (IG France). Verdit le 16 mars.

Au chapitre statistique, le rapport NFP (Non Farm Payrolls), rapport mensuel fédéral sur l'emploi a mis en évidence des créations de postes très supérieures aux attentes (+678 000 dans le secteur privé non agricole) ainsi qu’une contraction plus forte encore qu'anticipé du taux de chômage, à 3,8% de la population active.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur action ont clôture la séance de vendredi dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-0,53% à 33 614 points) ou du Nasdaq Composite (-1,66% à 13 313 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,79% à 4 328 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0890$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 125,00$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce lundi, à suivre en priorité, les commandes à l’industrie allemande à 10h00 et l'indice de confiance Sentix des investisseurs à 10h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 760 points, que nous identifiions jusqu'ici comme un plancher progressivement fragilisé,ont cédé, sur gap ample, ouvrant la voie à une nouvelle phase de marché. Rappelons que l'indice a tracé du 16 au 18 février une combinaison de bougies en trois corbeaux. Cette combinaison a dans la foulée été suivie d'une structure d'englobante baissière très significative, accompagnée de volumes loin d'être timides pour une séance rappelons-le, sans repères américains en raison d'un jour férié. La dernière phase de fragilisation du support précité aura donc été agressive. Le pullback de vendredi 25/02 aura été d'une précision chirurgicale. Une phase de haute volatilité s'ouvre. Le marubozu d'école tracé mardi 01er/03 en est une première étape. Deuxième étape vendredi 04/03 avec une bougie de même type (ouverture sur les points hauts, clôture sur les points bas) dans des volumes encore plus nourris. Une nouvelle jambe baissière s'ouvre sous les 6 000 points, avant la formation d'un rebond de contestation.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6385.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6385.00 / 6760.00 Support(s) : 6050.00 / 6000.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

