CAC 40 : Journée PMI

La bourse de Paris attend de nouvelles publications ce jour notamment celles d'Euroapi, de Bonduelle ou encore de Klépierre. Sur le volet macroéconomique, ce sont les PMI qui vont animer la tendance avec tout d'abord les PMI manufacturiers en Italie, en France et en Allemagne ce matin puis en fin de matinée à l'échelle du continent. Outre Atlantique, on attend aussi l'indice PMI manufacturier de l'ISM à 16h00 heure française. Historiquement les mois d'Août et de Septembre sont les pire mois boursiers en termes de performance et cette période coïncide aussi avec une hausse des indicateurs de peur comme le Vix. On sera donc vigilant durant cette période alors que les opérateurs sont en vacances impliquant moins de volumes.

L'indice parisien échoue sur la résistance des 7500 points. Aujourd'hui on observera les replis en direction des 7400 points dans un premier temps puis en direction des moyennes mobiles 20 et 50 périodes dans un second temps.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7500.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7410.00 / 7084.00 / 7015.00

