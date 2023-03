CAC 40 : J Powell durcit le ton devant les Parlementaires

(BFM Bourse) - Le durcissement de ton de J.Powell, Président de la Fed, devant la Commission bancaire du Sénat mardi, a provoqué de la crispation dans des salles des marchés, ne pouvant écarter l'idée d'une courbe des Fed Funds plus haute, plus longtemps. Ce mercredi, J. Powell poursuit sa traditionnelle audition semestrielle, cette fois-ci devant les élus de la Chambre des Représentants.

Le banquier central a durci le ton, semblant indiquer au marché qu'il devait potentiellement attendre des relèvements de taux plus importants qu'il ne l'anticipait jusqu'à présent. Des relèvements potentiellement plus forts, et plus rapide que planifié par une grande frange du marché. Un ton qui devra être mis en perspective avec les différentes publications sur l'emploi cette semaine (ADP et JOLTS ce mercredi, inscriptions aux allocations chômage jeudi et NFP vendredi). Emploi dans le secteur privé dont les tensions chroniques sont elles-même génératrices d'inflation...

C'est toute la question de l'anticipation du taux terminal qui va se jouer particulièrement cette semaine. Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire d'Auris Gestion, constate "une révision à la hausse des anticipations sur le taux terminal des banques centrales".

"Les marchés actions et les spreads de crédit semblent pour le moment, et de façon assez surprenante, immuns à ces mouvements de taux. Un des éléments de réponse se trouve dans le fait que les économies résistent, pour le moment, plutôt bien aux hausses de taux opérées par les banquiers centraux. La publication de l’ISM Services au-dessus des attentes aux États-Unis en est le parfait exemple. Par ailleurs, la saison de publication de résultats a montré une certaine résilience des entreprises. Cependant, on a généralement tendance à dire que les taux ont rarement tort …"

Côté valeurs, les actions défensives sur le CAC 40 ont freiné la baisse de l'indice. Danone s'est adjugé 1,1%, Thales a pris 0,8% et Sanofi 0,9%. Le groupe pharmaceutique a d'ailleurs annoncé que la Food and Drug Administration, l'autorité sanitaire américaine, avait accepté la demande d'indication pour Dupixent, médicament phare du groupe français, pour le traitement de l'urticaire chronique spontanée chez l'adulte et l'adolescent à partir de 12 ans. Genomic Vision a bondi de 68% après avoir annoncé le lancement d'un logiciel fondé sur l'intelligence artificielle, qui vise à automatiser la détection et la quantification des signaux fluorescents sur les molécules d'ADN peignées, c’est-à-dire déposées sur des lamelles pour être visualisées et analysées.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-1,72% à 32 856 points) et du Nasdaq Composite (-1,25% à 11 530 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 1,53% à 3 986 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0540$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 77.40$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mercredi, les données révisées du PIB en Zone Euro à 11h00, les résultats de l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi américain à 14h15, la seconde partie de l'audition de J Powell à 16h00, tout comme les nouvelles offres d'emploi (JOLTS).

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'enchaînement englobante baissière dans de puissants volumes et harami dans des volumes beaucoup plus discrets, en partie haute de mouvement de momentum haussier, libère un potentiel baissier de court terme, potentiel qui gagnerait en ampleur uniquement en cas de rupture de la moyenne mobile à 50 jours (en orange) par sa consœur à 20 jours (en bleu foncé). A noter la clôture proche des points bas de séance mercredi, certes mais l'absence de peur à ce stade. Le combat contre cette moyenne mobile est âpre, et de violentes oscillations hachent cette courbe de tendance qui s'aplatit. L'option d'une consolidation élargie prend forme à ce stade.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7422.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6420.00

