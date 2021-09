CAC 40 : Intensification des questionnements

(BFM Bourse) - Autant micro que macroéconomiques, l'accumulation de mauvaises nouvelles en provenance de Chine aura nourri hier un mouvement de prises de profits, qui a tourné à la correction en particulier sur les secteurs exposés du luxe ou des spiritueux. Remy Cointreau a perdu jeudi 3,45% à 162,50 euros, Pernod Ricard 3,80% à 182,40 euros, LVMH 3,96% à 621,20 euros, Kering 4,09% à 631,40 euros, et Christian Dior 4,24% à 621,0 euros.

Les dossiers Alipay et Evergrande cristallisent les craintes sur le plan microéconomique, tandis que le ralentissement très net du rythme de progression de la consommation intérieure chinoise pose question. Selon la toute dernière publication du Bureau National de la Statistique, les ventes au détail en août n'ont progressé que de 2.5% en rythme annualisé, contre une cible bien plus optimiste, à +6,9%.

Pour ne rien arranger, la province côtière du Fujian connaît une résurgence des cas de Covid-19, amenant les autorités dans diverses autres provinces à restreindre les possibilités de déplacement dans le pays - ceci à une semaine d'une saison touristique importante avec les congés de la mi-automne puis de la fête nationale.

Au chapitre macroéconomique hier, l'indice manufacturier de la Fed de NY (Empire State Index) est ressorti en hausse au-delà des 34 points, soit un quasi doublement, alors que le consensus valait une stagnation. Quant au rapport mensuel fédéral sur l'industrie américaine au moins, d'août, peu d'écart à la cible sont en revanche à signaler, que ce soit pour la production proprement dite ou le taux d'utilisation des capacités de production.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont rebondi jeudi, sur l'ensemble des secteurs et des styles de valeurs, à l'image du Dow Jones (+0,68% à 34 814 points) ou du Nasdaq Composite (+0,82% à 15 161 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,85% à 4 480 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1800$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 70.90$.

A suivre à l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité à 14h30 les ventes au détail, le Philly Fed et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis la formation de deux gaps baissiers rapprochés (16/08, 19/08), l'entrée dans une phase volatile, beaucoup moins linéaire et moins inconditionnellement acheteuse est actée. A ce stade la divergence nette entre cours et volumes depuis le rebond du 20 août appelle à une certaine prudence pour les séances à venir. Dans l'immédiat, des oscillations nerveuses entre deux bornes (6 590 - 6 950), soit une bande relativement large, sont attendues.

Dans l'immédiat, premier signe peu engageant avec l'effacement sans ménagement du reliquat de gap traversant du 1er septembre. Second signe avec le rôle récent de résistance de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) qui valide une inflexion baissière. Aucune fédération sectorielle à la vente n'est toutefois à relever à ce stade. Mise sous surveillance très rapprochée des 6 600 points, et de la capacité de ce niveau à tenir en données de clôture. Ce niveau n'a pas été enfoncé mercredi malgré la pression exercée jusqu'en fin de séance, et un niveau de participation élevé tout au long de la séance.

Avis neutre à l'échelle de la seule séance à venir.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6764.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6350.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6764.00 / 6944.00 / 7000.00 Support(s) : 6350.00 / 6250.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime