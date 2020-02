CAC 40 : Inoxydable...

(BFM Bourse) - Sur fond de vif reflux de craintes sur l'épidémie de coronavirus en Chine, l'indice CAC 40 a gagné 0,65% à 6 054 points mardi, l'indice phare tricolore poursuivant le tracé de sa pass de latéralisation au-dessus du seuil psychologique des 6 000 points. La journée sera marquée par la seconde partie de l'audition du Président de la Fed (J. Powell) devant les Parlementaires.

L'épidémie de coronavirus a causé 108 décès supplémentaires lundi en Chine continentale, soit un nouveau record quotidien, ce qui porte à 1 016 le nombre de cas mortels dans le pays depuis que le virus est apparu à Wuhan en décembre dernier. Le nombre de nouveaux cas de contaminations a toutefois reculé avec 2.478 cas recensés au cours de la journée de lundi, contre 3.062 dimanche, portant le total à 42.638 personnes contaminées, a indiqué mardi la Commission nationale de la santé.

"Même si les chiffres officiels sont à prendre avec des pincettes, le nombre de cas de coronavirus déclaré par jour aurait atteint un pic et décroît légèrement depuis déjà plusieurs jours, ce qui est bien évidemment une bonne nouvelle", ont commenté les économistes de Saxo Banque dans leur note matinale.

Au chapitre statistique, aucun repère majeur à signaler côté européen. Outre Atlantique, les investisseurs viennent de prendre connaissance de l'indice NFIB des petites entreprises, en ligne avec les attentes et en légère progression à 104.3. Les nouvelles offres d'emplois JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) se sont contractées. L'indicateur est un excellent complément d'appréciation du marché du travail. Analysé conjointement avec le taux de chômage (3.6% de la population active publié lors du dernier NFP), il permet de jauger les tensions exercées dans le marché de l'emploi à l'aune du niveau plus ou moins excessif de l'offre.

Côté valeurs, TechnipFMC (+4,90% à 15,72 euros) a vivement rebondi hier, avec une amplification de ses indices de référence, sur une anticipation de rebond du brut.

Michelin (-3,04% à 103,50 euros) était à la peine. Le manufacturier pneumatique a présenté lundi soir de résultats annuels en ligne avec ses attentes mais s'attend en 2020 à un résultat opérationnel en léger retrait -sans même prendre en compte l'impact du coronavirus- dans un environnement de marchés globalement baissiers. Tous les détails ici.

Nanobiotix (+7,80% à 8,91 euros) a tiré son épingle du jeu, grâce à l'obtention du statut "fast track" auprès de l'agence américaine du médicament. Rendez-vous ici pour en savoir plus sur cette accélération de procédure.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont consolidé en se maintenant à des niveaux de fermeté importants mardi, à l'image du Dow Jones (stable à 29 276 points) ou du Nasdaq Composite (+0,11% à 9 638 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,17% à 3 357 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.0900$. Le baril de WTI, un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 50.60$.

À l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité la dynamique de la production industrielle en Zone Euro à 11h00, ainsi que les stocks de pétrole aux Etats-Unis à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Concernant le cadre de fond, qu'il convient de rappeler, car il sert de base de travail:

L'appétit des acheteurs reste finalement, à ce stade, insatiable. Comme nous le précisions dans nos précédentes analyses, le décrochage très ponctuel des 02 et 03 décembre n'a aucunement remis en doute la qualité du biais de fond. Il a défini le cadre d'une respiration, qui au final aura été de très courte durée.

Cet épisode, du point de vue de la psychologie de marché, a répondu point par point dans son déroulé à l'épisode qui a suivi le décrochage ponctuel lui aussi, des 1er et 02 octobre. On remarquera dans les deux cas l'inflexion haussière rapide de la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé) et le caractère imperturbable de la courbe de tendance de fond, la moyenne mobile à 100 jours (en orange).

La croissance formelle des principaux points bas (15/08/19, 03/10/19, 03/12/19, 31/01/20) milite en ce sens.

Le mouvement de rally de fin d'année, est amené à se poursuivre en ce début d'année.

Une fois froidement rappelé ce cadre de fond essentiel, qu'en est il de la situation à court terme ?:

En rompant les 5 860 points vendredi 31/01 en séance, avec clôture sur les points bas quasiment, accroissement de la volatilité et confirmation par les volumes d'échanges, le CAC 40 a engagé davantage la définition du cadre relativement ample d'une vaste consolidation à venir. Sans avaliser l'hypothèse d'un retournement baissier durable, force est de constater que le curseur a été poussé vers davantage de prudence.

La situation depuis le début de la semaine dernière a toutefois rapidement remis les pendules à l'heure: la bougie en long blanc (marubozu) d'école tracée mardi 04/02, qui montre une mobilisation en un temps réduit du camp acheteur en rappelle d'autres dans l'historique récent de l'indice (11/10 ou 04/12) pour ne citer qu'elles.

Une phase de respiration entre 6 000 et 6 065 points a commencé à s'installer en toute fin de la semaine passée. La poursuite d'une dérive à plat, sans risque de correction majeure, est envisagée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6065.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 0553S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6065.00 / 6578.00 Support(s) : 6000.00 / 5800.00 / 5725.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

