CAC 40 : Inflation américaine, l'écart au consensus sera déterminant

(BFM Bourse) - L'optimisme était mesuré, lundi, en l'absence de repères statistiques tranchants, et à la veille de la publication de nouvelles données d'inflation américaine, le CAC 40 parvenant à gagner 1,11% à 7 208 points, dans un niveau d'activité - les volumes - timides et en retrait. Les IPC (indices des prix à la consommation) aux Etats-Unis seront publiés à 14h30. La publication de l'IPC est attendu en ralentissement à +6,2% en rythme annualisé.

William Gerlach, Regional Manager d’iBanFirst prévient, et alerte contre une cible (le consensus de marché) manquée. "L'IPC de janvier pourrait s’avérer plus mauvais qu’attendu", anticipe le dirigeant, qui poursuit: "Dans ce cas, nous pourrions assister à une augmentation de la volatilité des obligations, des actions et des devises. C'est un risque sérieux à prendre en compte."

"Si le problème de l'inflation persiste, ce qui est fort possible, il est probable que le taux directeur final aux États-Unis sera supérieur au consensus actuel de 5 %. Le marché commence à parler d'un taux de 6 %. Une minorité d'analystes, se référant à la règle de Taylor, prévoit même que la Fed n'aura pas d'autre choix que de relever son taux d'intérêt de référence au-delà de 8 %. Ce qui semble évident, c'est que le marché est certainement trop complaisant à l'égard de la chute de l'inflation (et beaucoup trop confiant quant à la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt aux États-Unis cette année)."

Les "banquiers centraux, dans leur grande majorité, réaffirment que le resserrement monétaire de la Fed et de la BCE n’est pas terminé. Cela conduit à un rebond des taux d’intérêt qui annule la baisse qui avait suivi les réunions de banques centrales de la semaine dernière, lorsque Lagarde et Powell avaient semblé moins durs", souligne de son côté Xavier Chapard de La Banque Postale Asset Management.

Les investisseurs se sont raccrochés hier aux nouvelles prévisions économiques de la Commission Européenne. Bruxelles s'avère plus optimiste pour la croissance, tablant sur une progression du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro de 0,9% cette année contre 0,3% pour sa précédente prévision de novembre. Au niveau de l'inflation, la Commission anticipe un taux moyen de 5,6% en octobre, et de 2,5% en 2024, contre 6,1% et 2,6% respectivement, en novembre.

Côté valeurs, L'Oréal (+3,7%) a terminé en tête du CAC 40 regagnant en vigueur après un repli (-0,8%) vendredi à la suite de la publication de ses résultats annuels. Vinci a suivi (+2,95%) avec Barclays en soutien, la banque britannique ayant relevé son objectif de cours à 120 euros, contre 113 euros, tout en maintenant son conseil à surperformance.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la première séance de la semaine en territoire vert, à l'image du Dow Jones (+1,11% à 34 245 points) et du Nasdaq Composite (+1,48% à 11 891 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,14% à 4 137 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0740$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 80.00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi, les différents indices des prix à la consommation aux Etats-Unis, pour le mois de janvier, à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

En dépit de l'alerte qui a retenti mercredi 08/02, dans l'immédiat, l'indice "tient", au-dessus des 7 000 points symboliques, qui sert de base d'appui technique intermédiaire. Au-dessus de ce seuil symbolique, une consolidation peut prendre place sans mettre en péril le biais haussier de court terme. En deçà, un autre garde-fou sérieux est celui de la moyenne mobile à 50 jours (en orange), haussière depuis le début du mois de novembre 2022. Il existe donc une marge de reflux importante, qui même visitée, ne viendrait pas remettre en cause le biais haussier à ce stade.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7422.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6520.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime