CAC 40 : Inflation américaine et plafond de la dette au menu cette semaine

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

En l'absence d'une grande frange d'opérateurs en raison d'un jour férié (Victoire 1945), mais non chômé à la Bourse de Paris, le CAC 40 est parvenu, en faisant du quasi surplace (+0,11%) à préserver les gains de vendredi (+1,26%), construits dans la foulée de Wall Street et du NFP (Non Farm Payrolls), le rapport mensuel fédéral sur l'emploi qui a chasse dans l'immédiat le spectre d'une récession.

L'activité devrait être calme encore ce mardi, avant l'inflation américaine demain (CPI), et en pleine discussion sur le relèvement du plafond de la dette outre Atlantique.

Au chapitre statistique, l'indice Sentix de confiance des investisseurs en Zone Euro s'est vivement contracté, sous les -13, davantage que ne le laissait augurer le consensus. Patrick Hussy, CEFA, Managing Director Sentix, a apporté les clefs de compréhension suivantes: "Il ne fait aucun doute que l'économie de la zone euro a mieux résisté aux mois d'hiver que beaucoup ne le craignaient à l'automne. Cependant, la question de l'énergie les pénuries restent présentes. Les données sur l'inflation sont également restées obstinément élevées et entravent la consommation. Les détaillants se plaignent d'importantes pertes de ventes et la population est déstabilisée par la menace d'investissements forcés dans leurs systèmes de chauffage. Le tout génère une mauvaise humeur sur le front économique. La reprise, qui s'est construite sur des pieds d'argile, commence ainsi à vaciller."

Côté valeurs, Vallourec a progressé de 457% à 10,375 euros. Le groupe français d'envergure mondial, spécialiste des tubes sans soudure à destination de l'industrie pétrolière et gazière, a annoncé vendredi soir avoir obtenu le feu vert des autorités brésiliennes pour une reprise à pleine exploitation de sa mine de fer au Brésil. En tête du CAC 40, Alstom s'est apprécié de 3,3% après l'annonce vendredi soir de la nomination de Bernard Delpit au poste de vice-président exécutif et directeur financier du groupe à compter du 30 juin, et de Helen Bradley comme directrice des ressources humaines. Nanobiotix a gagné encore 22% après avoir déjà flambé de 158% vendredi. L'avenir de la biotech française s'annonce un peu plus radieux alors qu’une potentielle commercialisation de son produit phare se profile.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé, proche de l'équilibre, à l'image du Dow Jones (-0,17% à 33 618 points) ou du Nasdaq Composite (+0,18% à 12 256 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, est resté stable (+0,05% à 4 138 points).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0990$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 72,30$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi, la balance commerciale française à 08h45 et l'indice NFIB des petites entreprises américaines à 12h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Attention à l'engagement probable de l'indice phare tricolore dans une figure en épaule, tête et épaule au-dessus d'une base graphique matérialisée par le gap haussier du 30 mars, sous les 7 235 points. Nous surveillerons comme le lait sur le feu, la poursuite le cas échéant de ce tracé pour en dégager des scénarios de travail. Dans l'immédiat, aucun directionnel clair ne s'affirme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7585.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7585.00 / 7740.00 / 8000.00 Support(s) : 7234.00 / 7088.00 / 7015.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime